MILLION DAY/ Numeri vincenti 26 aprile 2020: estrazione di oggi

Da pochi minuti sono stati resi noti i nuovi numeri vincenti del nuovo concorso Million Day di oggi 26 aprile, al termine dell’estrazione (li trovate in fondo alla pagina). Questo è il momento in cui procedere con la verifica della propria giocata e sperare di aver centrato i cinque numeri che vanno a comporre la nuova combinazione fortunata che come sempre potrebbe far vincere la cifra interessantissima di un milione di euro. Ricordiamo però che questo non è il solo premio (seppur il più ambito) messo in palio dalla lotteria a premi fissi di Lottomatica in quanto c’è una seconda vincita degna di nota – anche se di gran lunga inferiore al primo premio in palio – del valore di mille euro, spettante a chi riuscirà ad indovinare quattro numeri dei cinque che compongono la consueta combinazione. Per i meno fortunati che riusciranno a centrare tre cifre, il premio in palio è pari a 50 euro, mentre ai numerosi che intercetteranno solo due numeri estratti andrà il “premio di consolazione” del valore di due euro che però rappresenta un ottimo incentivo per sfidare anche domani la Dea Bendata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

OGGI ARRIVERÀ LA CINQUINA FORTUNATA?

Questa domenica 26 aprile torna il Million Day e l’opportunità di entrare nell’Olimpo dei vincitori milionari grazie alla nuova estrazione in programma. L’ora da tenere bene a mente è come sempre fissata alle 19.00, quando sarà resa nota la nuova cinquina fortunata che rivelerà i numeri vincenti ed il nuovo possibile vincitore milionario. Grazie alla lotteria a premi fissi di Lottomatica, infatti, centrando l’intera combinazione estratta sarà possibile vincere il primo premio messo in palio del valore di un milione di euro. Premio che, dal febbraio 2018 ad oggi, è stato assegnato solo 102 volte. E’ passato poco più di un mese quando lo scorso 25 marzo la Dea Bendata baciava l’ultimo fortunatissimo concorrente approdando a Pietra Ligure (SV). Tuttavia ogni giorno potrebbe essere quello giusto per accaparrarsi la ricca ed ambita vincita che avvicina quotidianamente sempre più nuovi appassionati. Questo è reso possibile anche dall’estrema semplicità della giocata che richiede di selezionare 5 numeri da 1 a 55 da giocare fino a 15 minuti prima dell'”ora X”. Successivamente vi basterà recarvi sulle pagine de IlSussidiario per poter verificare l’eventuale vincita milionaria o gli altri premi messi in palio.

MILLION DAY, ONLINE O APP MY LOTTERIES

A differenza degli altri giochi Lottomatica, il Million Day non si è fermato con l’avvento della pandemia da Coronavirus. Tutto, infatti, procede secondo i consueti canoni con solo una piccola novità legata alle modalità con le quali sarà possibile portare a termine la propria giocata. Per via dell’emergenza sanitaria, infatti, viene meno una delle modalità di gioco, ovvero quella tramite le tradizionali ricevitorie fisiche. Tuttavia, esistono altre due possibilità comunque semplici ed affidabili, ovvero l’app My Lotteries e tramite le piattaforme online. In quest’ultimo caso sarà possibile registrarsi e giocare a Million Day su sito di Lottomatica, dove sarà possibile ricaricare il proprio conto gioco e ottenere subito un bonus di benvenuto del valore di 10 euro da sfruttare per le ulteriori giocate quotidiane alla lotteria a premi fissi che garantisce la vincita fino a un milione di euro indovinando l’intera combinazione. In caso contrario ci sarà sempre l’app My Lotteries che permette di verificare le vincite, seguire le estrazioni e tenersi informati su tutte le novità legate al Million Day, semplicemente scaricando l’app sul proprio dispositivo Android o iOS.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 APRILE 2020

12 – 19 – 21 – 32 – 49

