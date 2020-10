MILLION DAY/ Numeri vincenti: estrazione di oggi mercoledì 28 ottobre 2020

È arrivato il tempo delle verifiche: alle ore 19.00 si è tenuta come sempre l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, e potete controllare le vostre schedine a fondo pagina. In alternativa è possibile andare a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Chi sarà il 132esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? Potremmo già scoprirlo tra pochi minuti, ma vi ricordiamo che sono previste anche delle vincite secondarie, che potete controllare sulla pagina ufficiale del Million Day. Evidenziamo inoltre che dalle ore 19.05 è possibile compilare schedine – fino alle ore 18.45 di domani – per l’estrazione di giovedì 29 ottobre 2020. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi rinnova l’appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 OTTOBRE 2020

24 – 27 – 28 – 32 – 40

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. C’è grande curiosità di conoscere il 132esimo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita risale ad appena due giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di Busto Arsizio (provincia di Varese). Mese di ottobre fortunatissimo per gli scommettitori, basti pensare che sono ben 10 i giocatori che si sono assicurati il jackpot. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: è possibile effettuare scommesse in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries. L’estrazione del Million Day è invece in programma quindici minuti più tardi: come ormai ben sappiamo, è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su Il Sussidiario potrete conoscere la combinazione dorata a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi sceglie sempre gli stessi numeri e chi invece si affida alle statistiche per giocare al Million Day e per questo motivo è tempo di andare a scoprire quali sono i numeri frequenti ed i numeri ritardatari. Partiamo dai primi, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: il 16 si conferma al primo posto con 43 estrazioni. Sono quattro i numeri con 40 estrazioni – 2, 29, 33 e 51 – mentre sono addirittura cinque i numeri con 39 estrazioni – 17, 28, 31, 37 e 55 – Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero quei numeri che da più tempo non rientrano nella cinquina milionaria: in vetta alla classifica troviamo il 12, che manca all’appello da 42 giorni. Per il Million Day la medaglia d’argento va al 53, assente da 40 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 25, di cui non si hanno notizie da 29 turni. Il 3 non viene estratto da 27 giorni, mentre 32 e 48-22 non si fanno vedere rispettivamente da 26 e 23 estrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA