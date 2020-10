MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 29 ottobre 2020

Inizia una nuova settimana e non può che cominciare con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 29 ottobre 2020. L’ultima maxi vincita risale ad appena tre giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di Busto Arsizio (provincia di Varese), e c’è grande curiosità di conoscere il 132esimo vincitore milionario. Ciò che è certo è che c’è ancora tempo di effettuare le ultime scommesse: il gong scatterà alle ore 18.45, ricordiamo che è possibile giocare in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina vincente del Million Day, come dicevamo, è in programma quindici minuti più tardi: è possibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre a fondo pagina potrete trovare già la cinquina vincente per le verifiche del caso.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Manca sempre meno all’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, e Il Sussidiario vi ricorda quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla classica giocata singola: l’importo di ciascuna giocata è di 1 euro ed è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. È possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Poi c’è la giocata plurima, che permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole. In questo caso è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine, gli scommettitori del Million Daypossono optare per la giocata sistemistica, che consente di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e Ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 OTTOBRE 2020

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



