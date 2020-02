MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 3 febbraio 2020: la combinazione

Ogni giorno si rinnova la speranza di poter vincere al Million Day e riuscire così a mettere a segno i cinque numeri vincenti presenti nella combinazione (CONTROLLA A FINE PAGINA). In attesa della prossima estrazione, in mancanza di ispirazione sui numeri da riportare nella nuova giocata potrebbe essere molto utile dare uno sguardo alle statistiche ed in particolare ai numeri ritardatari ed a quelli frequenti che animano il gioco Lottomatica. Tra quelli che continuano a sfuggire e che quindi non vale tanto la pena considerare in vista del nuovo concorso odierno, segnaliamo il 45, assente ormai da 39 estrazioni. Sono invece 37 i turni saltati dal 7, seguito a poca distanza dal 27 che si ferma a quota 35 estrazioni mancanti. Latitano anche il 39 e il 17 rispettivamente a quota 29 e 23 estrazioni. Cosa accade invece sul piano dei numeri frequenti? In cima resiste il numero 1, presente in 45 estrazioni. A quota 41 estrazioni troviamo invece un numero abbastanza ampio di cifre che si rincorrono nella lotteria quotidiana a premi fissi. Si tratta del 53, del 44, ed ancora del 40, 35 e 6. Alle spalle, infine, troviamo a quota 40 estrazioni il frequente numero 10. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IN ATTESA DELLA COMBINAZIONE VINCENTE DI OGGI

Riparte la nuova settimana e con essa anche l’appuntamento con il Million Day, l’amata lotteria a premi fissi targata Lottomatica che ogni giorno riserva ai suoi concorrenti appassionati la possibilità di poter diventare milionari e cambiare definitivamente vita. Chi sogna di cambiare lavoro, chi casa o addirittura città, potrà trovare un motivo in più per tentare la fortuna grazie al Million Day e sperare di mettere a segno la fatidica combinazione vincente del valore di un milione di euro. Le probabilità di vincere chiaramente non sono altissime, come si intuisce dal numero di milionari che in un anno sono riusciti a festeggiare grazie alla lotteria. Sono stati infatti solo 97, ad oggi, coloro che hanno centrato l’intera cinquina vincente, indovinando la combinazione completa. L’ultima maxi vincita si è registrata solo pochi giorni fa, sul finale del mese di gennaio: era infatti lo scorso 30 gennaio quando a Crema (CR) un fortunato concorrente è diventato il 97esimo milionario grazie al Million Day. La fortuna però potrebbe ora tornare a bussare anche nella serata odierna, quando alle 19.00 in punto saranno resi noti i nuovi numeri vincenti che contribuiranno a ridare speranza in molti italiani spinti dalla voglia di giocare o semplicemente da quella di dare un cambio radicale alla propria esistenza.

ESTRAZIONE MILLION DAY: LA GIOCATA SISTEMICA

Cinque numeri: sono questi quelli richiesti dal Million Day per riuscire a intercettare il milione di euro messo in palio a coloro che centreranno l’intera combinazione. Per giocare basterà scegliere tra 1 a 55 le cinque cifre che si ritengono essere le fortunate, ma esistono anche metodi casuali per realizzare la giocata che potrebbe alla fine rivelarsi comunque vincente. A proposito dei metodi di gioco, molto interessanti sono i nuovi sistemi che promettono di aumentare la probabilità di vincita. Nel caso della giocata sistemica, questa permette di scegliere da 6 a 9 numeri selezionando poi il tipo di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) che si possono comporre con i numeri giocati. Nel secondo caso, invece, sviluppa una parte delle possibili giocate singole, ha costi inferiori e consente di potersi accaparrare una vincita di almeno mille euro indovinando cinque numeri tra i 6, 7, 8 e 9 selezionati. Qualunque sia la tipologia di giocata, il Million Day continua a conquistare proprio tutti rendendo ogni giorno l’attesa per la nuova estrazione sempre più emozionante.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 FEBBRAIO 2020

5 – 9 – 18 – 35 – 46

5 – 9 – 18 – 35 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/



