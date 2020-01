Million Day/ Numeri vincenti oggi 30 gennaio 2020

Il Million Day, nuovo gioco Lottomatica, è pronto a fare il suo ritorno alle ore 19.00 in punto per una attesissima estrazione di oggi, giovedì 30 gennaio 2020. Il tempo a disposizione per realizzare la giocata che potrebbe rivelarsi super fortunata non manca, in quanto fino a 15 minuti prima di conoscere la cinquina con i numeri vincenti sarà possibile mettere nero su bianco i propri numeri preferiti, sperando possano essere anche quelli capaci di risvegliare la Dea Bendata. La lotteria giornaliera continua a disseminare interessanti vincite in tutta Italia, anche se la lista dei milionari si è fermata allo scorso 22 gennaio, quando è stata registrata l’ultima vincita massima del valore di un milione di euro, in quel di Bologna. Con l’inizio del nuovo anno sono stati pochi i fortunati concorrenti del Million Day entrati nell’Olimpo dei milionari ma la speranza è quella di raggiungere presto il numero 100. Da non sottovalutare però anche le ulteriori vincite di valore inferiore ma comunque interessanti, in particolare la seconda in termini di valore, pari a 1000 euro e che si può realizzare centrando quattro numeri su cinque della combinazione vincente. In questo caso, dall’esordio del gioco ad oggi si parla di oltre 26mila vincite realizzate con il “4”.

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI 30 GENNAIO 2020

Ogni giorno sono sempre più numerosi coloro che si avvicinano per la prima volta al Million Day, attratti indubbiamente dalla vincita da un milione di euro messa in palio ma anche dalla semplicità con la quale sarà possibile realizzare, in modo semplice e veloce, la propria giocata quotidiana. Se avete ancora dei dubbi, sappiate che la lotteria a premi fissi di Lottomatica necessita della scelta di appena 5 numeri tra 1 e 55, con un importo fisso a giocata di 1 euro per la giocata singola, che è anche la più frequente. C’è però chi, avendoci ormai preso la mano, opta per la giocata plurima o sistemica. Ad ogni modo per portare a compimento la propria giocata al Million Day sarà sufficiente recarsi presso la più vicina ricevitoria fisica o, in alternativa, scaricare l’app gratuita ed ufficiale My Lotteries, dalla quale poter verificare in tempo reale le combinazioni estratte giornalmente ed altre informazioni su questo ed altri giochi Lottomatica, oppure giocare direttamente online, potendo usufruire così anche di un bonus di benvenuto fino a 10 euro. Le occasioni, insomma, non mancano di certo: non vi resta che aprire la porta alla Fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 GENNAIO 2020

–

