MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 31 gennaio 2020: la combinazione

Manca davvero poco all’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi (CONTROLLO I NUMERI A FONDO PAGINA), venerdì 31 gennaio 2020, c’è tempo per le ultime giocate prima dell’ufficialità della possibile combinazione milionaria. Diamo ora uno sguardo alla statistica e ad uno dei fattori più amati dai giocatori, ovvero i numeri ritardatari: quali sono i numeri che mancano da più tempo all’appello? Il re dei ritardatari è senza dubbio il 45, numero del quale non si hanno notizie da 36 estrazioni. Al secondo posto troviamo il 7, assente da 34 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo va al numero 27, out da 32 turni. Da segnalare anche il numero 16 (31 estrazioni), il 39 (26 estrazioni) ed il 5 (25 estrazioni). Quali sono invece i numeri che più spesso fanno esultare i giocatori del Million Day? Il capofila dei numeri frequenti è l’1, estratto in 45 occasioni. Subito dietro troviamo 6 e 44, estratti rispettivamente 42 e 41 volte. Segnaliamo anche il “fattore” 53, presente in 40 estrazioni. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TORNA IL NUOVO APPUNTAMENTO CON IL MILLION DAY

Million Day, oggi nuovo appuntamento con il gioco targato Lottomatica: è tutto pronto per l’estrazione dei numeri vincenti di venerdì 31 gennaio 2020 (controllali a fondo pagina). Ieri è stata registrata una vittoria milionaria: a Crema (Cr) è stato eletto il 97esimo vincitore del jackpot che permette di cambiare vita. Senza dimenticare che il precedente successo milionario risaliva appena al 22 gennaio 2020, in quel di Bologna. Ricordiamo che c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, l’estrazione è in programma alle ore 19.00 e sarà possibile seguirla in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito. Oltre al jackpot da 1 milione di euro, con Million Day è possibile andare a premi anche con altre combinazioni: chi indovina 4 numeri vince 1000 euro, chi ne indovina 3 vince 100 euro, mentre chi ne indovina 2 vince 2 euro.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 31 GENNAIO 2020

Come giocare al Million Day? La lotteria a premi fissi di Lottomatica necessita della scelta di appena 5 numeri tra 1 e 55, con un importo fisso a giocata di 1 euro per la giocata singola, che è anche la più frequente. Ma non solo: è possibile puntare sulla giocata plurima o sulla giocata sistemistica, che comportano modalità e costi differenti. Per ciò che concerne la giocata plurima, consiste nell’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole. Per quanto riguarda la giocata sistemistica, invece, occorre suddividere tra Integrale e Ridotto: nel primo caso il sistema sviluppa tutte le possibili giocate (fino a 126 combinazioni), nel secondo caso il sistema sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha quindi costi inferiori. Non ci resta dunque che attendere l’estrazione di oggi, venerdì 31 gennaio 2020: chi sarà il prossimo vincitore milionario? In bocca al lupo a tutti…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 GENNAIO 2020

5 – 8 – 21 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA