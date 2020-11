MILLION DAY/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi mercoledì 4 novembre 2020

Ci siamo, pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 4 novembre 2020: c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 119esimo vincitore milionario della storia del gioco e tutti gli scommettitori sono all’opera per controllare la propria schedina. Sbancare il jackpot è il sogno di tutti, ma ricordiamo che sono previsti dei premi secondari: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne indovina tre si assicura 100 euro, mentre chi ne indovina 2 si mette in saccoccia solo 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. A fondo pagina è possibile consultare la cinquina vincente, in alternativa è possibile verificare le vincite grazie allo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per domani: Il Sussidiario vi dà appuntamento per l’estrazione di giovedì 5 novembre 2020. (Aggiornamento di MB)

NUOVO VINCITORE IN ARRIVO?

Ieri non abbiamo registrato il 132esimo milionario, oggi sarà il giorno giusto? Tra pochi minuti si terrà l’estrazione del Million Day di mercoledì 4 novembre 2020 e c’è grande curiosità di sapere se conosceremo oggi l’erede del 131esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica, eletto lunedì 26 ottobre a Busto Arsizio, provincia di Varese. C’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse, è consentito giocare fino alle ore 18.45 ed è possibile farlo in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day è in programma alle ore 19.00: è possibile seguirla in ricevitoria, www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, senza dimenticare che potrete conoscere la combinazione vincente anche qui a fondo pagina.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Mancano pochi minuti all’estrazione del Million Day di oggi e andiamo a conoscere meglio quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. Oltre alla classica giocata singola – 5 numeri da scegliere tra 1 e 55 compresi, costo di 1 euro, si può giocare in abbonamento fino a 20 concorsi – è possibile ricorrere alla giocata plurima o alla giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; si può giocare in abbonamento fino a 5 concorsi. La seconda permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Anche questa tipologia si può giocare in abbonamento fino a 5 concorsi. Nuovo aggiornamento alle ore 19.00 con l’attesissima cinquina da 1 milione di euro del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 NOVEMBRE 2020

12 – 16 – 25 – 31 – 39

