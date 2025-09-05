Quali sono stati i numeri vincenti del Million Day di oggi, 5 settembre 2025? Andiamo a scoprirlo su questa pagina con le due cinquine fortunate

Siamo decisamente pronti per una nuova giocata al Million Day di oggi? In questo 5 settembre 2025, quando siamo entri nel vivo del primo weekend settembrino (con molti italiani, fortunati loro, ancora al mare) si terrà una nuova estrazione, quella consueta serale delle ore 20:30, che ci regalerà quindi i nuovi dieci numeri vincenti, le due cinquine più ricche.

Million Day di oggi 5 settembre 2025, estrazione delle ore 13/ Numeri vincenti del "pranzo": ecco quali

Se siete venuti su questa pagina molto probabilmente starete aspettando le nostre amate cinquine, i nostri numeri che spesso e volentieri siamo soliti consigliarvi, sperando che siano ovviamente quelli vincenti. Come fare quindi per portarsi a casa il ricchissimo montepremi che potrebbe permetterci di vivere in vacanza per il resto della vita? Bisogna scegliere cinque cifre fra l’1 e il 55, come ad esempio questa cinquina composta dal 2, il 13, il 37, il 44 e infine il 53. Che siano proprio questi quelli che ci faranno gridare di gioia e alzare le braccia al cielo? Speriamo vivamente di si anche se non sarà semplice riuscire a beccare la combinazione giusta e servirà semplicemente che la Dea bendata oggi guardi proprio noi. Nel frattempo prepariamoci perchè l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 sta arrivando.