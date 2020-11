Million Day/ Numeri vincenti oggi 6 novembre 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 6 novembre 2020. Non si ferma la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: l’ultima vincita risale a due giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di Trescore Balneario, provincia di Bergamo. Ora dobbiamo eleggere il 133esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione delle ore 19.00 sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre qui a fondo pagina potrete trovare subito la cinquina vincente a fondo pagina.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione del Million Day di oggi, è tempo di andare a conoscere le tipologie di giocata a disposizione. Ci sono tre tipi di scommessa per il gioco targato Lottomatica, partiamo dalla più amata dagli appassionati: parliamo della giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Altra tipologia di giocata molto in voga è la giocata plurima, che prevede l’inserimento all’interno della stessa scommessa di più giocate singole, sempre composte da cinque numeri tra 1 e 55 compresi ed al costo di 1 euro. Poi spazio alla giocata sistemistica, che consente di selezionare da sei a nove combinazioni e di scegliere la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre il sistema ridotto sviluppa solo una parte delle possibili giocate ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 NOVEMBRE 2020

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



