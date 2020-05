MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 7 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Ci siamo, pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day: è possibile consultare i cinque numeri vincente di oggi, giovedì 7 maggio 2020, a fondo pagina. C’è attesa di scoprire chi sarà il 104esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica: lo incoroneremo proprio oggi? Tra pochi minuti lo sapremo, ma non dimentichiamo che sono stati messi in palio anche altri premi secondari che non vanno assolutamente sottovalutati: chi azzecca quattro numeri si porta a casa 1.000 euro, chi becca tre numeri si assicura 100 euro, mentre chi indovina solo due numeri si deve accontentare di un rimborso di 2 euro. Ricordiamo inoltre che le scommesse effettuate da adesso in poi varranno per l’estrazione di venerdì 8 maggio 2020. Per oggi è tutto, noi vi diamo appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

A QUANDO RISALE L’ULTIMO VINCITORE?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: è tutto pronto, tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 7 aprile 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e c’è grande curiosità di capire se oggi conosceremo il 104esimo vincitore della storia: ricordiamo che l’ultima vittoria del maxi jackpot risale al 30 aprile 2020, premiato un fortunato scommettitore di Monte San Giusto, provincia di Macerata. C’è tempo per compilare le schedine fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma quindici minuti più tardi: sarà possibile seguirla in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente, potrete conoscere i numeri vincenti del Million Day anche sulle pagine de ilsussidiario.net. Scopriamo adesso insieme quali sono le tipologie di giocata a disposizione…

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Sono tre le tipologie di giocata nel Million Day, partiamo dalla giocata base, ovvero la singola: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Il costo di ciascuna giocata è di 1 euro. Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Poi spazio alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 MAGGIO 2020

25 – 32 – 34 – 37 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



