Million Day, numeri vincenti oggi 9 dicembre 2022/ Estrazione, curiosità, regole del gioco

ULTIME VINCITE DEL MILLION DAY

Attesissima anche oggi la quotidiana estrazione delle cinquine vincenti per il Million Day e l’Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocatore fino ad un milione di euro! Ricordiamo che giocare è semplicismo e non richiede nessun particolare sforzo o abilità, ma basterà scegliere i nostri 5 numeri fortunati, piazzando poi la scommessa dal valore di 1 euro, ed attendere infine l’estrazione che avviene ogni sera alle 20:30. L’estrazione Extra, invece, viene fatta pochi minuti dopo, escludendo dal sorteggio i primi 5 numeri estratti.

Le ultime vittorie milionarie registrate dal sistema del Million Day e dell’Extra MillionDay risalgono, rispettivamente al 20 novembre, con una scommessa piazzata da Basiglio in provincia di Milano, che ha fruttato al giocatore il ricco milione. Per la versione Extra, invece, dove si vince al massimo la comunque impressionante cifra di 100mila euro, la Dea Bendata ha assegnato l’ultima vittoria ad un giocatore di Modena, in data 6 dicembre. Dunque auguriamo buona fortuna a tutti i possibili giocatori ed attendiamo pazientemente che avvengano le due estrazioni per scoprire se qualcuno passerà delle vacanze natalizie veramente ricche!

MILLION DAY: GIOCATE E VINCITE

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente semplicissimo e chiunque lo desideri potrà optare per diverse modalità, tra cui la classica che permette in modo rapido e funzionale di scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, pagare 1 euro ed attendere le 20:30 per l’estrazione. Similmente, chiunque fosse indeciso sui 5 numeri, potrà anche ricorrere alla giocata plurima che permette di scegliere più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, vi è anche la giocata sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando poi il sistema con cui processare la vincita. Accedere all’estrazione Extra, invece, è completamente gratuito e sarà automatico per chiunque deciderà di piazzare una qualsiasi scommessa.

Ora, parlando di Million Day ed Extra MillionDay è importante fare anche una piccola parentesi in merito ai possibili premi che spettano ai giocatori, perché il milione è solamente il premio più ricco in palio, mentre altri piccoli bottini spettano anche a chi indovina solamente parte della sequenza vincente. Il montepremi da 1 milione è il massimo del Million Day, che scende a 100mila euro nella seconda estrazione. Per chiunque indovinasse 4 numeri, sia nella prima che nella seconda estrazione, potrà portarsi a casa 1.000 euro. Cinquanta euro spettano a chi indovina 3 numeri nel Million classico, mentre chi li indovina nell’Extra ne vince 100. Infine, come premio di consolazione per chi indovina 2 numeri, ci sono in palio rispettivamente 2 e 4 euro.

CONSIGLI SUI NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY

Chi stesse cercando, infine, un suggerimento per i possibili numeri da giocare nel Million Day e nell’Extra MillionDay, un’ottima indicazione è data dalla sezione statistiche del sito ufficiale del gioco, in cui si trovano i numeri che vengono più o meno frequentemente estratti nei due giochi. Nel Million Day i numeri frequenti sono: 9 (46 presenze), 53, 30 (entrambi 41 estrazioni), 20 e 2 (40 presenze per entrambi). Mentre i numeri più fortunati nella versione Extra sono: 32, 5 (entrambi 36 presenze), 44, 19 (33 estrazioni tutti e due) e 7 (32).

Parlando, invece, dei numeri sfortunati, ovvero quelli che mancano da diverse estrazioni, nel Million Day spicca sicuramente il 44 con 43 assenze. Seguono: 24 (35 assenze), 33 e 17 (entrambi con 28 estrazioni mancate) ed, infine, il 12 (con 26 estrazioni). Nella versione Extra del gioco, invece, figura in prima posizione il 12 con addirittura 57 assenze. Seguono: il 29 (38 assenze), il 9 (34 estrazioni), il 54 (assente da 24 estrazioni) e chiude il 21 con 23 estrazioni mancate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 DICEMBRE 2022

