Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi 9 gennaio 2020: ecco la combinazione!

LA CINQUINA FORTUNATA DEL MILLION DAY OGGI 9 GENNAIO

Ed ecco i numeri vincenti del Million Day di oggi, 9 gennaio 2020 e consultabili qui sotto! La cinquina del giovedì è stata da poco estratta ed è pronta per tutte le verifiche del caso. Ormai è inutile ribadire che ogni giocatore punta a conquistare giornalmente la vincita massima messa in palio, del valore di un milione di euro. La giornata odierna sarà quella fortunata per mettere a segno il proprio desiderio di vincita? Se avete già avuto modo di consultare i numeri vincenti senza tuttavia avere alcun motivo per festeggiare, non bisogna demordere. Cinque minuti dopo le 19 di ogni giorno e fino alle 18.45 del giorno successivo c’è tempo per studiare una nuova cinquina che, almeno sulla carta, potrebbe essere quella del milione di euro! I motivi validi per giocare e tentare la fortuna potrebbero essere più di cinque, ma vi ricordiamo invece che quello sarà il numero sufficiente per comporre la nuova combinazione capace di realizzare i vostri sogni: in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 GENNAIO 2020

1 – 29 – 36 – 38 – 44

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Esiste una tecnica per scegliere i numeri vincenti al Million Day? Quando si parla di lotterie e giochi simili ad estrazione non vi è alcuna certezza assoluta di poter centrare la combinazione vincente. Eppure, trarre la giusta ispirazione dalle statistiche potrebbe rappresentare un valido aiuto soprattutto per coloro che sono indecisi sui numeri da inserire nella propria schedina. Quali sono, ad esempio, i numeri ritardatari? Il sito di Lottomatica aggiorna quotidianamente il proprio elenco mettendo in cima il 47, latitante da ben 31 estrazioni. Alle sua spalle, a breve distanza, troviamo il 18 che finora ha già saltato 26 estrazioni, mentre il 49 manca da 25. Appena fuori dal podio troviamo il 31, assente da 21 estrazioni e subito dopo i numeri 44, 38 e 30, i quali si fanno desiderare da 20 estrazioni esatte. Sul piano dei numeri frequenti, di contro, l’1 compare da 47 estrazioni, diventando ormai una presenza fissa. Segue lo stesso esempio il 43, da 43 concorsi sempre in prima linea, ed il 9, il quale fa capolino da 42 estrazioni. Giù dal podio i numeri 53 e 40 che si piazzano a distanza cortissima, segnando quota 41 estrazioni presenti. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, CRESCE L’ATTESA PER LA VITTORIA MILIONARIA

Ancora una possibilità di diventare milionari grazie al Million Day, che torna con la nuova estrazione di oggi, giovedì 9 gennaio 2020. A partire dalle ore 19.00 in punto sarà possibile consultare a nella nostra pagina e verificare i nuovi numeri vincenti che andranno a caratterizzare il concorso odierno. Basta centrare i cinque numeri della combinazione per poter iniziare a festeggiare la vincita di un milione di euro, come accaduto lo scorso 3 gennaio, quando a Mercato San Severino, in provincia di Salerno un misterioso concorrente ha inaugurato il 2020 con una vincita mozzafiato. La sua è stata la 93esima vincita milionaria dall’esordio del gioco avvenuto nel febbraio 2018 e a distanza di quasi un mese dalle due vincite realizzate online. Tuttavia il Million Day non si limita solo a distribuire i ricchissimi premi realizzabili centrando l’intera cinquina ma fino ad oggi sono stati più di 228 i milioni di euro distribuiti in tutta Italia, da Nord al Sud, dal MillionDay. Interessante, ad esempio, la vincita di mille euro che si può ottenere indovinando cinque numeri e che dall’inizio del gioco ha fatto segnare 26mila vincite totali.

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE: LE POSSIBILI VINCITE

Le possibilità di realizzare il proprio sogno grazie al Million Day non si esauriscono ed ogni giorno potrebbe essere quello giusto per fare centro e dare una svolta decisiva alla propria esistenza. E’ pur vero che il denaro non cambia tutte le cose, ma certamente un milione di euro potrebbe essere un ottimo incentivo per chi ha voglia di rivoluzionare in modo radicale la propria vita. Basta quindi prendere carta e penna e iniziare a segnare sulla propria schedina di gioco i cinque numeri preferiti. Attenzione però: se volete restare al passo con i tempi sarà possibile anche giocare online (dove sono state realizzate le ultime vincite di dicembre scorso) oppure tramite l’app ufficiale My Lotteries, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi iOS e Android. La giocata sarà portata a compimento dopo aver selezionato la combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55 entro le 18.45 di ogni giorno, dal lunedì alla domenica. Oltre al primo premio o all’interessante vincita di mille euro sono previsti altri piccoli incentivi che coloro che indovineranno 3 numeri (50 euro) ed anche solo due (2 euro). Perchè non fissare il proprio appuntamento quotidiano con la Dea Bendata?



