Million Day/ Numeri vincenti oggi 9 maggio 2020

Nuovo appuntamento con la fortuna: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 9 maggio 2020. Sono trascorsi nove giorni dall’ultima super vincita, registrata nella provincia di Macerata, e sono in molti a sperare di poter vantare il titolo di 104esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. E’ possibile effettuare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries: c’è tempo fino alle ore 18.45, mentre quindici minuti più tardi è fissata l’attesa estrazione della cinquina vincente. Seguirla è un gioco da ragazzi: è possibile seguirla in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Come da tradizione, è possibile conoscere i cinque numeri vincenti del Million Day sulle pagine de ilsussidiario.net, saranno segnalati a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi si affida al caso e chi invece gioca sempre gli stessi numeri, ma il più delle volte gli scommettitori si affidano alle statistiche principali del Million Day. Partiamo dai numeri frequenti, quelli che sono stati estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo 35 e 14, entrambi con 45 estrazioni. La medaglia di bronzo va all’1 con 44 estrazioni, seguito dal 49 con 40 estrazioni. 40 e 18 hanno entrambi una frequenza di 39 estrazioni, mentre 37, 10 e 6 di 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica resiste il 41, che manca all’appello da 55 estrazioni. Al secondo posto c’è il 47, latitante da 29 estrazioni, mentre in terza posizione spazio al 39, di cui non hanno notizie da 26 turni. Segnaliamo inoltre 3 (23 estrazioni), 48 (21 estrazioni) e 2 (20 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 MAGGIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



