Million Day/ Numeri vincenti oggi domenica 21 giugno 2020

Nuovo appuntamento quotidiano con il Million Day, in questa prima domenica d’estate, oggi 21 giugno 2020! L’esordio della stagione estiva, finora, non è stato affatto fortunato per i tanti concorrenti che ogni giorno tentano la fortuna cercando di mettere a segno i propri numeri preferiti. Il desiderio degli italiani, attraverso il nuovo gioco di Lottomatica, resta quello di riuscire a mettere a segno l’intera combinazione al fine di assicurarsi la vincita da un milione di euro messa in palio con il premio maggiore. Cosa serve? Basterà intercettare i cinque numeri estratti ogni giorno per poter entrare di diritto nell’ambito Olimpo dei milionari che ad oggi ospita “solo” 107 super fortunati giocatori. L’ultima vincita milionaria è stata registrata lo scorso 5 giugno a Legnano, in provincia di Milano. Da allora in tanti hanno sognato di poter bissare la vincita nel mese di giugno ma al momento nessuno è riuscito a farsi baciare dalla ricca Dea Bendata. Accadrà oggi? Non ci resta che attendere le ore 19.00 in punto, ovvero quando saranno resi noti i nuovi numeri vincenti (che troverete in fondo alla pagina) pronti per essere consultati.

MILLION DAY, COME E QUANDO GIOCARE

Il Million Day continua a regalare grandi emozioni e a distribuire ricchi premi. Basti pensare che fino ad oggi – da febbraio 2018 – sono stati distribuiti premi in tutta Italia per un totale di oltre 252 milioni di euro. Per giocare alla lotteria a premi fissi di Lottomatica è molto semplice: basta selezionate i propri cinque numeri preferiti da mettere in schedina, scelti tra 1 e 55 e partecipare alla nuova estrazione quotidiana giocando in ricevitoria oppure online e via app My Lotteries. L’estrazione del Million Day si ripete ogni giorno alle 19.00 in punto, e dà la possibilità di vincere un milione di euro indovinando l’intera combinazione ma anche altri premi. Oltre alla vincita massima, infatti, il gioco prevede anche altri premi per coloro che intercettano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Interessante, ad esempio, la vincita con “4” del valore di mille euro. Perchè allora non tentare la sorte e mettere in schedina i propri cinque numeri fortunati?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 GIUGNO 2020

2 – 8 – 12 – 25 – 39

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



