MILLION DAY/ Numeri vincenti: l’estrazione di oggi 25 ottobre 2020

La combinazione fortunata con i cinque numeri vincenti del Million Day, è appena stata resa nota ed è pronta per essere sottoposta alla indispensabile verifica. E’ il momento di incrociare le dita e sperare di aver centrato l’intera cinquina che potrebbe portare ad un cambiamento radicale con la vincita strabiliante del valore di un milione di euro. Qual è, quindi, il passo da compiere adesso? Basta scorrere poco più giù per trovare in questa nostra pagina la nuova combinazione estratta, anche se le modalità di verifica sono numerose: scopriamole insieme. Chi ha deciso di eseguire la propria giocata domenicale online, potrà collegarsi al sito ufficiale di Million Day e visualizzare l’animazione dell’estrazione in diretta alle ore 19.00 proprio nella home del sito. Espandendo il visore sarà anche possibile trovare la propria combinazione ed appena sotto l’esito della propria giocata. La cinquina sarà visibile anche in ricevitoria, sul sito del Million Day o ancora su App Lotto. A venirci in soccorso anche la pagina 782 di Mediavideo Mediaset e il sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Continua il nostro viaggio all’insegna del Million Day attraverso le statistiche legate a numeri ritardatari e numeri frequenti. Sul primo piano in cima alla classifica stilata da Lottomatica alla vigilia della nuova estrazione troviamo il 12 a quota 39 estrazioni, seguito a breve distanza dal 53, che di estrazioni mancanti ne ha collezionate 37. Segue il 2, sul terzo gradino del podio, con 30 estrazioni. Le assenze proseguono e vedono protagonisti anche il 25, mancante da 26 estrazioni, e poi alle spalle i numeri 3 e 32, rispettivamente mancanti da 24 e 23 estrazioni. Cosa accade invece sul piano dei numeri frequenti? In cima alla classifica si piazza senza rivali il numero 16 che ha collezionato ad oggi 43 estrazioni; alle spalle sul secondo gradino del podio immaginario segue il 29 con 41 estrazioni, mentre il terzo posto vede la doppia presenza del 51 e del 33, presenti entrambi da 40 concorsi Million Day. La classifica vanta diversi numeri a quota 39 estrazioni. Ecco di chi si tratta: 55, 28, 17 e 2. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 OTTOBRE 2020

18 – 26 – 36 – 46 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

GRANDE ATTESA PER IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO…

Nuovo appuntamento anche in questa domenica 25 ottobre all’insegna del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che promette di regalare al più fortunato un milione di euro. Questo è stato un periodo particolarmente fortunato per gli appassionati di questo gioco dal momento che in soli 11 giorni sono state messe a segno ben otto vincite milionarie. L’ultima, la numero 131 dall’inizio del gioco, è stata centrata solo la scorsa domenica 18 ottobre, a Piovera (AL) con una giocata da un euro. Ad oggi, da febbraio 2028, sono state distribuite da Nord a Sud vincite in tutta Italia per un totale di oltre 293 milioni di euro. Oltre alla vincita milionaria, la più ambita e che è possibile mettere a segno centrando la combinazione vincente formata da cinque numeri, è possibile infatti puntare agli altri premi minori, tra cui il più interessante, quello realizzabile con il “4” del valore di mille euro. Chi indovina tre numeri, invece, vince 50 euro mentre è di 2 euro la vincita che sarà intascata dal concorrente che riesce ad individuare solo due numeri vincenti. L’appuntamento con la fortuna è fissato alle ore 19 in punto.

MILLION DAY, ECCO COME GIOCARE

Quali sono le regole principali che permettono di mettere a segno la nuova giocata al Million Day? Sono cinque, in tutto, i numeri da mettere in schedina, scelti da una rosa di numero da 1 a 55. La giocata singola, la più frequente, ha un costo di appena un euro e per ogni estrazione è possibile anche fino ad un massimo di 126 euro per una giocata sistemistica con una combinazione da 9 numeri. Oltre alla giocata singola si potrà eseguire anche una giocata plurima o sistemica (per veri appassionati) ed in ogni caso sarà possibile, da regolamento, ripetere la giocata in abbonamento per più concorsi. In merito alla vincita massima, abbiamo già visto come sia pari ad un milione di euro, ma potrebbe anche essere maggiore in caso di giocata diversa da quella singola. La vincita massima a schedina con una giocata Sistemistica è di 1.023.080 con una combinazione da 9 numeri. Oltre a giocare nella tradizionale ricevitoria, sarà possibile anche divertirsi con il Million Day anche online attraverso un proprio conto gioco, sui siti dei rivenditori abilitati e su App Lotto. La giocata avrà luogo tutti i giorni alle 19.00 ma per giocare c’è tempo fino alle 18.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA