MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 5 luglio 2020: combinazione dell’estrazione di oggi

Da pochi istanti sono stati estratti i nuovi cinque numeri del concorso Million Day di oggi, domenica 5 luglio 2020. Come sempre la combinazione fortunata la troverete in fondo alla pagina: solo chi riuscirà a mettere a segno tutte e cinque la cifre presenti potrà dare il via ai festeggiamenti in grande stile entrando a far parte della rosa dei milionari. Questa domenica sarà quella fortunata? Se la Dea Bendata deciderà di non farsi vedere, vi ricordiamo che potrete già pensare alla prossima estrazione che ad ogni modo si svolgerà domani. Come si gioca al Million Day? B asta scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, e si partecipa all’estrazione che ogni giorno alle 19, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere 1 milione di euro a chi indovina l’intera combinazione. Fino ad oggi il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 252 milioni di euro! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE OGGI?

La settimana volge ormai al termine ma anche stasera si rinnova l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che in questa calda domenica estiva potrebbe regalare interessanti premi ai suoi appassionati. L’appuntamento con la nuova estrazione di oggi, 5 luglio, resta fissato alle ore 19 in punto quando conosceremo una nuova fortunata cinquina: si tratta dei nuovi numeri pronti per essere confrontati con quelli presenti in schedina e che potrebbero finalmente andare a rappresentare la 109esima vincita milionaria. Al momento, infatti, il numero di concorrenti che hanno centrato l’intera combinazione entrando di diritto nell’Olimpo dei milionari sono in tutto 108. L’ultima maxi vincita è stata realizzata proprio di domenica, lo scorso 21 giugno, a Erba in provincia di Como. Il giorno festivo potrebbe tornare ad essere quello fortunato per mettere a segno l’importante vincita? Lo scopriremo solo poco dopo le 19.00, quando i giocatori potranno consultare la nostra pagina e confrontare se i numeri estratti sono i medesimi giocati. In caso positivo si tratterebbe della prima importante vincita del mese!

MILLION DAY, LE CATEGORIE DI VINCITA

Al Million Day però non si vince esclusivamente centrano i cinque numeri che vanno a comporre la combinazione fortunata ma anche con altre categorie di vincita. Ciascuna avrà un premio fisso, ben differente dal milione di euro messo in palio ai più fortunati ma comunque degni di nota. Si parte dalla seconda vincita più alta, quella che sarà possibile realizzare con il “4” del valore di mille euro. Si scende a 50 euro per coloro che indovineranno 3 numeri della combinazione, infine si vince anche con il “2” ma si tratta solo di un premio di consolazione del valore di appena 2 euro. Non bisogna tuttavia trascurare le numerose vincite del Million Day da mille euro finora distribuite in tutta Italia. Per giocare, non accontentarti solo di fare la fila nelle ricevitorie: potrai scaricare l’app My Lotteries e farlo in qualunque momento, anche in mobilità, oppure online aprendo un proprio conto gioco sul sito Lottomatica.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 LUGLIO 2020

2 – 29 – 32 – 43 – 53

