Million Day/ Numeri vincenti oggi giovedì 23 aprile 2020

Pubblicità

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 23 aprile 2020. Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: l’ultima vincita risale al 25 marzo 2020, quando un fortunato scommettitore di Pietra Ligure (Savona) beccò la cinquina milionaria. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: è possibile giocare sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries, mentre non sarà possibile in ricevitoria a causa dell’emergenza coronavirus. L’estrazione delle ore 19.00 sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre sulle pagine de ilsussidiario.net troverete subito la cinquina vincente a fondo pagina.

Pubblicità

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del Million Day e, dopo aver presentato le tipologie di giocata, concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche, in particolare sui numeri frequenti e sui numeri ritardatari. Partiamo dai primi, ovvero i numeri estratti più spesso: in cima a questa speciale classifica troviamo il 35 con 47 estrazioni, seguito da 1 e 14 rispettivamente a quota 45 e 43 estrazioni. Da non sottovalutare i dati di 6 (41 estrazioni), 18 (40 estrazioni), 49 (39 estrazioni), 10 (38 estrazioni). Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta troviamo il 12, del quale non si hanno notizie da 51 estrazioni. La medaglia d’argento va al 9 con le sue 49 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 30 con le sue 46 estrazioni. Del 41 non si hanno notizie da 39 turni, mentre il 21 è latitante da 31 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 APRILE 2020

15 – 17 – 33 – 44 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA