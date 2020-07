MILLION DAY/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 23 luglio 2020: la combinazione

Pochi minuti dopo le 19.00 ed il Million Day offre ai suoi numerosi appassionati la nuova cinquina pronta per essere consultata (controlla i numeri vincenti a fine pagina). Si tratta di cinque numeri che potrebbero contribuire a cambiare la vita di uno dei concorrenti poichè significherebbe la vincita da un milione di euro nel caso in cui dovessero essere centrate tutte le cifre. I premi ricordiamo che variano in base alla quantità dei numeri indovinati e alla quantità di numeri giocati che varia a seconda della modalità di gioco scelta ovvero giocata singola, plurima o sistemica. Nei primi due casi, dunque, si potrà ambire ad una vincita massima di un milione di euro, che è destinata a salire a 1.023.080 con una combinazione da 9 numeri, ovvero con una giocata sistemica. Se però anche questo giovedì non si è rivelato particolarmente fortunato, allora potrete sempre attendere le 19.05 e procedere sin da ora con la giocata valida per l’estrazione del giorno successivo, quando sarà possibile giocare e tentare la fortuna fino alle ore 18.45. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CI SARÀ OGGI UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Quarto appuntamento settimanale all’insegna del Million Day, l’immancabile lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Obiettivo saliente di questo giovedì 23 luglio? Centrare la fatidica combinazione formata da cinque fortunati numeri in grado di destinare nelle tasche di un fortunato (o più) concorrente la speciale vincita di un milione di euro. E’ proprio questo che spinge ogni giorno migliaia di appassionati a scegliere accuratamente i cinque numeri da incasellare nella propria giocata, speranzosi di poter affiancare presto gli attuali 111 fortunatissimi che dal febbraio 2018 – mese di esordio del gioco – ad oggi hanno ottenuto la super vincita di un milione di euro. L’ultima è arrivata direttamente dalla Sardegna, e nel dettaglio da Palau, Sassari, dove dal 16 luglio scorso sono iniziati i festeggiamenti da parte di chi è riuscito a centrare l’intera combinazione vincente. Per farlo ha messo in fila i cinque numeri scelti da 1 a 55 compreso, giocando un solo euro in ricevitoria. Ma sarà possibile completare la propria giocata anche online o ancora attraverso l’app My Lotteries che permette di giocare al Million Day in qualunque momento della giornata.

MILLION DAY, CATEGORIE DI VINCITA

Il Million Day non offre solo la possibilità di poter cambiare la propria vita con la vincita da un milione di euro. La Dea Bendata, infatti, potrebbe sempre presentarsi in maniera meno generosa ma comunque interessante facendo collezionare importanti premi del valore di mille euro, ad esempio centrando il “4”. Si vince anche centrando il “3” che ha il valore fisso di 50 euro, e così per il “2”: chi riuscirà ad intercettare almeno due cifre della combinazione vincente si porterà a casa il premio simbolico di 2 euro che dovrebbe significare un incentivo a non ignorare la sorte in occasione della nuova giocata che si ripeterà già dal giorno seguente, alle 19.00 in punto. In merito alla riscossione della vincita, questa varierà in base alle modalità di gioco (online o in ricevitoria) e all’importo stesso del premio ottenuto. Tutto è perfettamente illustrato nel sito ufficiale del Million Day dove è possibile ottenere tutte le informazioni anche in merito alla giocata sul sito di Lottomatica che garantisce, iscrivendosi e ricaricando il proprio conto gioco, di poter usufruire del Bonus benvenuto Million Day fino a 10 euro!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 LUGLIO 2020

1 – 8 – 9 – 10 – 50

