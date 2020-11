Million Day/ Numeri vincenti oggi giovedì 26 novembre 2020

Inizia una nuova settimana e ovviamente non può mancare l’appuntamento con il Million Day: tra pochi minuti conosceremo la cinquina vincente di oggi, lunedì 8 giugno 2020. Per conoscere la combinazione vincente, è possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su Il Sussidiario – a fondo pagina – potrete conoscere la combinazione che vale 1 milione di euro. Migliaia di scommettitori stanno ultimando le ultime giocate per tentare di assicurarsi il jackpot: siamo alla ricerca del 138esimo vincitore milionario della storia del gioco. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: oltre alla possibilità di giocare in ricevitoria, i giocatori possono compilare schedine sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries del Million Day.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e passiamo alle statistiche. Partiamo dai numeri frequenti, quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: il 51 si conferma al primo posto con le sue 42 estrazioni. 37 e 55 sono a quota 41 estrazioni insieme al 16, mentre il 17 segue con 40 estrazioni. Sono ben quattro i numeri con 39 estrazioni: ci riferiamo a 2, 20, 31 e 33. Infine, il 46 con 38 estrazioni. Adesso passiamo ai numeri ritardatari, quelli che da più tempo non rientrano nella cinquina milionaria: il re dei latitanti è il 35, assente da 42 giorni. La medaglia d’argento va al 36, di cui non si hanno notizie da 30 turni, mentre 24 e 28 mancano all’appello da 28 estrazioni. 9 e 49 non vengono estratti da 24 giorni, mentre il 50 non si fa vedere da 23 turni. Infine, segnaliamo il tris 16-25-39 con un ritardo di 21 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 NOVEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



