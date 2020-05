Million Day/ Numeri vincenti oggi giovedì 28 maggio 2020

Pubblicità

È tutto pronto per un nuovo giro del Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione di oggi, giovedì 28 maggio 2020. Migliaia di giocatori stanno effettuando le ultime giocate con la speranza di assicurarsi ricco bottino messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica: chi azzecca i cinque numeri vincenti si porta a casa la bellezza di 1 milione di euro, cifra in grado di cambiare una vita. L’estrazione della cinquina dorata del Million Day è, come dicevamo, in programma alle ore 19.00 e sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Su Il Sussidiario sarà invece possibile effettuare le verifiche del caso controllando i numeri a fondo pagina. Ma attenzione: c’è tempo di effettuare le ultime schedine fino alle ore 18.45, è possibile giocare in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries.

Pubblicità

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Come messo in risalto, è possibile effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione delle ore 19.00 e per chi è indeciso su quali numeri giocare, proviamo a dare una mano riportandovi le principali statistiche del Million Day. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo ancora il 48, che manca all’appello ormai da 40 estrazioni. Subito dopo troviamo 1 e 7, di cui non si hanno notizie rispettivamente da 37 e d 36 estrazioni. Il 53 è assente da 35 giorni, mentre il 12 è latitante da 12 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero tutti quei numeri estratti più spesso nell’ultimo periodo: in vetta alla classifica troviamo il trio 1-14-35, tutti a quota 43 estrazioni. Subito dietro troviamo 18 e 49, rispettivamente con 41 e 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 MAGGIO 2020

X

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA