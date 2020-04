Million Day/ Numeri vincenti oggi giovedì 30 aprile 2020

Pubblicità

Torna il Million Day con una nuova estrazione: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 30 aprile 2020. Continua senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e c’è grande attesa di capire se conosceremo oggi il 103esimo vincitore della storia. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45 e si potrà farlo sulle piattaforme online e sull’app My Lotteries. Non è ancora possibile effettuare scommesse in ricevitoria, a causa delle disposizioni per l’emergenza coronavirus. La cinquina vincente sarà disponibile sulle pagine de Il Sussidiario a fondo pagina, ma ricordiamo che sarà inoltre possibile seguire l’estrazione dei numeri vincenti su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dei cinque numeri vincenti di oggi del Million Day, andiamo a scoprire quali sono le principali statistiche legate all’amato gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 35, che ha una frequenza di 45 estrazioni. La medaglia d’argento va divisa tra 14 e 1, entrambi a quota 44 estrazioni, mentre la medaglia bronzo spetta al 6 con le sue 41 estrazioni. Segnaliamo inoltre la frequenza di 49 (40 estrazioni) e del tris 40-20-18 (39 estrazioni). Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: 30 in vetta con le sue 53 estrazioni, seguito da 41 e 36 rispettivamente a 46 e 32 estrazioni. Non si hanno notizie dell’8 da 30 estrazioni, mentre il 27 è latitante ormai da 27turni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 APRILE 2020

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



