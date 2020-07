MILLION DAY/ Numeri vincenti 21 luglio 2020: ecco l’estrazione di oggi

I numeri vincenti del Million Day sono stati estratti e siamo pronti ad accogliere il 112esimo milionario (CONTROLLA I NUMERI A FINE PAGINA). Non è così scontato, perché bisogna indovinare tutta la cinquina fortunata. Ma ci speriamo, così magari vediamo crescere il gruppo dei fortunati vincitori. La cosa più importante da fare in questo momento è controllare con calma e massima concentrazione i numeri vincenti per individuare le eventuali corrispondenze e capire se la schedina è fortunata e in tal caso per quale categoria. Le distrazioni sono vietate, perché parliamo di un bottino da un milione di euro. Se poi vittoria sarà, avrete tutto il tempo per festeggiare il vostro successo e pianificare come spendere l’eventuale vincita, su quali progetti puntare e quali regali concedervi… Tutti pensieri per i quali c’è tempo, è finito invece quello dell’attesa dei numeri vincenti che vi riportiamo in fondo alla pagina affinché possiate procedere col controllo. (agg. di Silvana Palazzo)

È CACCIA AL NUOVO VINCITORE

Torna l’appuntamento col Million Day e l’estrazione dei suoi numeri vincenti. Alle 19:00 conosceremo la nuova cinquina fortunata, quindi dovrete farvi trovare pronti per controllare e scoprire se la vostra è vincente. In tal caso, potreste aggiungervi alla lista dei milionari che per ora vede in gruppo 111 persone. L’ultima vincita è stata realizzata a Palau (SS) e risale al 16 luglio. Non è passato poi così tanto tempo, ma ogni occasione è buona per vincere, anche perché il “5” non è l’unica strada per la vittoria col Million Day. Si vince infatti anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Chiaramente l’importo del premio varia a seconda dei numeri che vengono centrati. Col 4 si vincono mille euro, col 3 invece 50 euro e se si centra il 2 bisogna accontentarsi di 2 euro a fronte di una giocata di cinque numeri per un euro. Ma è bene ricordare che i premi variano anche in base alla quantità di numeri giocati a seconda della modalità di gioco scelta.

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE OPZIONI…

Le modalità di gioco del Million Day non sono affatto da sottovalutare. Bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi, ma la giocata si può comporre in modi diversi. Oltre alla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, c’è quella plurima, con la schedina che è composta da più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di un euro. Ci si può recare in ricevitoria o usare l’App Lotto, ma c’è anche il conto gioco per effettuare online la propria giocata. E poi c’è la giocata sistematica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare se sistema Integrale o Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati. Il secondo, invece, sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Di conseguenza, ha costi inferiori e permette di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri tra quelli selezionati.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 LUGLIO 2020

8 – 24 – 26 – 34 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



