MILION DAY/ Numeri vincenti: scopri l’estrazione di oggi 5 gennaio 2021

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tutto pronto per conoscere i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 5 gennaio 2021. Continua senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e tantissimi giocatori in questi minuti stanno ultimando le ultime giocate: c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45 ed è possibile effettuare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries.

È CACCIA AL NUOVO VICITORE

E’ tempo di verifiche: pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 5 gennaio 2021. E’ possibile consultare i cinque numeri vincenti a fondo pagina per le verifiche del caso, con la speranza di portarsi a casa il super jackpot messo a disposizione da Lottomatica. Come ben sappiamo, chi indovina tutti e cinque i numeri estratti si porta a casa 1 milione di euro.

Attenzione anche ai premi secondari messi in palio dal Million Day: 1.000 per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. Ricordiamo inoltre che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta adesso che prendere le nostre schedine e scoprire se abbiamo vinto: appuntamento a domani, mercoledì 6 gennaio 2021, per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB).

L’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day è in programma alle ore 19.00: a fondo pagina potrete trovare la cinquina vincente, ma è comunque possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Passiamo adesso alle tipologie di giocata a disposizione…

MILLION DAY, MODALITÀ DI GIOCATA

Analizzate le principali statistiche, andiamo a scoprire le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica per il Million Day. Partiamo dalla giocata base, ovvero la giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri dall’1 al 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. È possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni.

Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e sempre al costo di 1 euro. Infine abbiamo la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole). Sia per plurima che per sistemistica è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

