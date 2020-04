Million Day/ Numeri vincenti oggi 25 aprile 2020, Festa della Liberazione

Pubblicità

Nuovo giorno, nuova giro del Million Day: è tutto pronto per l’estrazione di oggi, sabato 25 aprile 2020. Conosceremo oggi, nel giorno della Festa della liberazione, il 103esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Questo lo sapremo tra poco, precisamente alle ore 19.00, ma prima è tempo delle ultime giocate: come sappiamo, non è possibile compilare scommesse in ricevitoria a causa dell’emergenza coronavirus, ma è possibile optare per le piattaforme online e per l’applicazione My Lotteries. L’estrazione in programma quindici minuti più tardi sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ma non solo: sulle pagine de Il Sussidiario troverete la cinquina vincente poco dopo l’estrazione. Conosciamo adesso meglio il gioco targato Lottomatica e concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche…

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi opta sempre per gli stessi numeri e chi, invece, si affida al caso, ma la maggior parte dei giocatori del Million Day sposa le statistiche, in particolare i numeri frequenti ed i numeri ritardatari. Partiamo dai frequenti, ovvero tutti quei numeri che vengono estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 35 con le sue 47 estrazioni, seguito da 1 e 14 rispettivamente a 45 e 43 estrazioni. Da non sottovalutare la frequenza di 6 (41 estrazioni), 49 (39 estrazioni), 18 (39 estrazioni). Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: continua la “fuga” del 12, del quale non si hanno notizie da 53 estrazioni. La medaglia d’argento va al 30, assente da 48 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 41 con le sue 41 estrazioni di ritardo. Segnaliamo infine i ritardi di 36-32 (27 estrazioni), 8 (25 estrazioni) e 27 (22 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 APRILE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



