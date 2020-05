MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 30 maggio 2020: l’estrazione di sabato

Pubblicità

Ci siamo, è il tempo delle verifiche: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 30 maggio 2020, ed è il momento di effettuare i controlli del caso (guarda la cinquina vincente a fine pagina). Chi azzecca tutti e cinque i numeri estratti si porta a casa il maxi jackpot da 1 milione di euro, ma attenzione anche ai premi secondari: 1.000 euro per chi azzecca quattro numeri, 100 euro per chi becca tre numeri, 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. A fondo pagina è possibile controllare la cinquina vincente, in alternativa è possibile verificare la propria giocata andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione di domenica 31 maggio 2020. (Aggiornamento di MB)

OGGI UN NUOVO VINCITORE AL CONCORSO?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti, alle ore 19.00 per l’esattezza, conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 30 maggio 2020. Non si ferma la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: siamo in attesa di conoscere il 106esimo vincitore milionario sono in molti a sperare di incoronarlo nelle prossime ore. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate: è possibile compilare schedine su piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries, oltre ovviamente alla possibilità di giocare fisicamente in ricevitoria. Alle ore 19.00 potrete trovare la cinquina vincente a fondo pagina, ma vi ricordiamo che è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi si affida totalmente al caso e chi invece punta sempre sugli stessi numeri, una grande fetta degli scommettitori del Million Day però si affida alle statistiche, in particolare ai ritardatari ed ai frequenti. Partiamo dai primi, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 48, assente ormai da 42 estrazioni. Subito dopo troviamo 1 e 7, che mancano all’appello rispettivamente da 39 e da 38 estrazioni. Non si hanno invece notizie del 53 da 37 giorni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 12 (33 estrazioni) e 23 (30 estrazioni). Passiamo adesso ai frequenti del Million Day, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: primo posto sempre condiviso da 35, 14 e 1, che vantano una frequenza di 43 estrazioni. 49 e 18 sono fermi a 40 estrazioni, mentre 37 e 16 a quota 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 MAGGIO 2020

18 – 33 – 41 – 46 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



