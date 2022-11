Million Day, numeri vincenti oggi/ Scopri l’estrazione di giovedì 10 novembre 2022

NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY, NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Come d’abitudine, attorno alle 20:30 verranno estratti numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che, magari, potrebbero finalmente portare il montepremi da un milione di euro nella casa di un italiano. La giornata di oggi, giovedì 10 novembre 2022, potrebbe portare il 228esimo premio con se, mentre l’ultimo milione risale al 31 ottobre, ed è stato vinto a Taranto con una giocata da 1 euro.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi mercoledì 9 novembre 2022

Ricordiamo che, puntando una qualsiasi scommessa da almeno 1 euro sull’estrazione del Million Day, darà automaticamente accesso alla seconda estrazione, quella Extra, in modo completamente gratuito. Chiunque voglia giocare potrà optare per tre modalità differenti: la quella base è la giocata singola, con la quale si possono scegliere 5 numeri al costo di 1 euro, ma in alternativa c’è anche la possibilità di scegliere tra giocata plurima e sistemistica, che vederemo più avanti. Le due estrazioni vengono fatte alle 20:30, mentre dalle 20:20 non si potranno più piazzare scommesse.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti oggi 8 novembre 2022: le cinquine

I PREMI E REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, quando si decide di scommettere in un gioco come il Million Day o l’Extra MillionDay, ci si chiederà quasi sicuramente a quanto ammontano i montepremi. Intuitivamente, il premio principale e più ricco è il jackpot da un milione di euro, per il quale è richiesto di indovinare tutti e 5 i numeri estratti (anche in ordine sparso). Non è, però, l’unico premio in palio, e chi indovina 4 numeri su 5 potrà portarsi a casa 1.000 euro, che scendono a 50 con 3 numeri azzeccati. Infine, 2 euro sono il premio di consolazione per chi indovina solo 2 numeri su 5.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 7 novembre 2022: scopri le cinquine

Nell’Extra Million Day, invece, i premi differiscono leggermente e sono in parte più bassi ed in parte più alti. Ovviamente il montepremi per questa seconda estrazione non si attesta più ad 1 milione, ma scenda a 100mila euro, comunque ricchi. Chiunque indovini 4 numeri dell’estrazione Extra, invece, si porta a casa sempre 1.000 euro, che con 3 numeri passano a 100. Il premio di consolazione, infine, ammonta a 4 euro. Tutti i premi, lo ricordiamo, dovranno essere ulteriormente decurtati dell’8% al netto del prelievo.

Ora, definiti i ricchi premi del Million Day e dell’Extra MillionDay, molti probabili giocatori si staranno chiedendo come si possa fare e quali regole ci siano nel gioco. Non c’è nulla di più semplice che puntare sul Million Day e per farlo basta 1 euro. Con la scommessa base (o singola), si possono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 che varranno per entrambe le estrazioni. Si può optare, invece, anche per la scommessa plurima, scegliendo più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, chiunque voglia giocare ma non riesce a decidere la combinazione di 5 numeri su cui puntare, potrà anche optare per la scommessa sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, decidendo poi il sistema con cui processare la puntata (integrale o ridotto).

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay ci si potrà muovere in diverse modi. Innanzitutto, si può giocare in qualsiasi ricevitoria abilitata, il cui elenco può essere reperito facilmente dal sito del Million Day. Tramite il sito, inoltre, si può anche piazzare la propria scommessa senza alcune difficoltà. Infine, si può giocare anche con l’app ufficiale MyLotteries. Anche l’esito dell’estrazione si potrà reperire su tutte queste piattaforme.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 NOVEMBRE

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 NOVEMBRE

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA