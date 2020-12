MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 11 dicembre 2020: combinazione del venerdì

Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 11 dicembre 2020: qui di seguito potete conoscere i cinque numeri vincenti che valgono 1 milione di euro e scoprire se avete vinto. Come già evidenziato poco sotto, siamo alla ricerca del 140esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica ma attenzione anche ai premi secondari: chi indovina quattro numeri si assicura 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro, mentre chi becca due numeri si deve accontentare di 2 euro. Lottomatica sottolinea che premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ricordiamo che da questo momento in poi e fino alle ore 18.45 di domani sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di sabato 12 dicembre 2020. Per oggi è tutto: a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 DICEMBRE 2020

9 – 10 – 19 – 20 – 28

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È CACCIA AL NUOVO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY

Siamo ancora a caccia del 140esimo vincitore milionario della storia del Million Day ed è tutto pronto per una nuova estrazione: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 11 dicembre 2020. L’ultima maxi-vincita risale a pochi giorni fa, premiato uno scommettitore di Milano che ha puntata su una giocata plurima da 3 euro, e sono davvero tanti gli italiani che in questi minuti stanno effettuando le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione del Million Day è in programma alle ore 19.00: ricordiamo che sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Dopo aver ripassato le tipologie di giocata a disposizione, andiamo a conoscere quali sono le principali statistiche del Million Day. Iniziamo con i numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in prima posizione troviamo tre numeri con 42 estrazioni, ci riferiamo a 2, 20 e 46. 51 e 55 seguono con 41 estrazioni, mentre 27,31 e 37 sono fermi a quota 40 estrazioni. Infine troviamo 16 e 17 con 38 estrazioni del Million Day. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo: re dei latitanti si conferma il 24, che manca all’appello da 43 giorni. Medaglia d’argento al 9, assente da 39 turni, mentre quella di bronzo spetta a 15 e 11, di cui non si hanno notizie da 34 estrazioni. Il 37 non viene estratto da 31 giorni, mentre 38 e 52 rispettivamente da 29 e da 28 turni.

