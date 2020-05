Million Day/ Numeri vincenti oggi venerdì 29 maggio 2020

Pubblicità

SCOPRIAMO SE CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE OGGI

La settimana sta per concludersi ma il Million Day non si ferma mai: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 29 maggio 2020. Sono trascorsi esattamente quindici giorni dall’ultima vittoria milionaria, registrata a Sant’Antimo (provincia di Napoli), e c’è grande curiosità di sapere chi sarà il 106esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. I giocatori sono al lavoro per compilare le ultime giocate del caso: come ormai ben sappiamo, il gong scatterà alle ore 18.45 e per questo motivo è possibile effettuare le ultimissime scommesse in ricevitoria, su piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Poi, quindici minuti più tardi, è tempo dell’estrazione del Million Day: ricordiamo che sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Qui, su Il Sussidiario, sarà possibile verificare la cinquina vincente a fondo pagina.

Pubblicità

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day, è tempo di andare a ricordare quali sono le tre tipologie di giocata a disposizione. La giocata classica è la singola, che prevede una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi: il costo è sempre fisso a 1 euro. In questo caso è possibile ripetere la scommessa in abbonamento fino a 20 concorsi. Poi spazio alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, ricordiamo la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Per quanto riguarda plurima e sistemistica, è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 MAGGIO 2020

17 – 27 – 29 – 36 – 44

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA