Million Day/ Numeri vincenti sabato 17 ottobre 2020

Ieri non è stato eletto il 131° vincitore della storia, ma in tanti sperano che venga premiato oggi: è tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day, alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di sabato 17 ottobre 2020. L’ultima vittoria milionaria risale a due giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di San Felice a Cancello, e c’è grande curiosità di conoscere chi sarà il prossimo vincitore del maxi jackpot messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica. Una cifra in grado di cambiare una vita, sognata da tanti ma vinta da pochi (considerando che la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761), per questo motivo tantissimi scommettitori stanno effettuando le ultime giocate del Million Day: ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 18.45 e si può giocare in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 OTTOBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day di oggi, è tempo di andare a ricordare quali sono le tipologie di giocata a disposizione dagli scommettitori. Partiamo dalla giocata base, ovvero dalla giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, da 1 a 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata multipla, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, spazio alla giocata sistemistica, che consente di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole del Million Day, il secondo ne sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole.

