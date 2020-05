Million Day/ Numeri vincenti: sabato 2 maggio 2020

Pubblicità

Niente ponte festivo per Million Day, che non si è fermato neppure in questa emergenza coronavirus. La caccia al milione prosegue: alle 19 di oggi è fissato l’appuntamento con i numeri vincenti. E così scopriremo se avremo un nuovo vincitore da aggiungere alla lista dei fortunati. Per ora sono 102 i giocatori premiati con l’incredibile premio di un milione di euro. L’ultimo fortunato è di Pietra Ligure (SV) e ha avuto modo di festeggiare con l’estrazione del 25 marzo. Non è trascorso molto tempo da allora, ma se consideriamo che questo è un appuntamento quotidiano, allora capite bene che il contatore delle vincite non può restare ancora fermo. Tra l’altro questo sembra essere un gioco che piace alla dea bendata, allora provata ad attirarla a casa con l’estrazione di oggi del MillionDay. Voi non potete uscire, se non per motivi di assoluta necessità, ma lei può farvi visita e premiarvi con una bella vincita.

STATISTICHE MILLION DAY: RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa dei numeri vincenti di oggi, sabato 2 maggio 2020, del Million Day, diamo uno sguardo alle statistiche. In particolare, concentriamoci sui numeri ritardatari, che magari potrebbero farvi qualche sorpresa. In vetta c’è il 33, che manca da 55 estrazioni. A seguire il 41, che non si vede da 48 appuntamenti, mentre sul gradino più basso del podio si piazza il 27, assente da 29 concorsi. Sono 22 invece le assenze accumulate da 47 e 34, che completano così la top five dei ritardatari del MillionDay. Passiamo allora ai frequenti: il 35 è uscito per 45 estrazioni, una in più di 14 e 1. Sono 40 invece le frequenze di 49,18 e 6. Invece 40 e 20 ne hanno accumulate 39. Tenetene conto quando scegliere i numeri da giocare. Ne potete scegliere 5, tra 1 e 55 compresi, con 1 euro come importo fisso della giocata. Ma le modalità sono diverse: alla giocata singola sia affiancano quelle plurima e sistemistica. Le opzioni dunque non mancano con Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 MAGGIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



