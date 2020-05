Million Day/ Numeri vincenti sabato 23 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: è tutto pronto, tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 23 maggio 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e c’è grande curiosità di capire chi sarà il 106esimo vincitore della storia: come vi abbiamo già raccontato l’ultima super vittoria risale a giovedì 14 maggio 2020, premiato un fortunato scommettitore di Sant’Antimo, provincia di Napoli. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione, come dicevamo, è in programma quindici minuti più tardi: è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre a fondo pagina potrete trovare già la cinquina vincente per le verifiche del caso.

Pubblicità

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e volgiamo lo sguardo sulle statistiche, in particolare sui numeri frequenti e sui numeri ritardatari. Partiamo dai primi, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: in vetta alla classifica troviamo il 35 con 44 estrazioni, seguito da 14 e 1, entrambi a quota 43 estrazioni. Il 49 ed il 18 vantano una frequenza di 40 estrazioni, mentre il poker 43-37-10 e 8 vantano una frequenza di 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 48 con 35 estrazioni. La medaglia d’argento va all’1, assente da 32 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 7, di cui non si hanno notizie da 31 estrazioni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 53 (30 estrazioni), 12 (26 estrazioni) e 40 (24 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 MAGGIO 2020

X

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA