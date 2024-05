Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine delle estrazioni di oggi 11 maggio 2024

Non c’è weekend che tenga. L’appuntamento col Million Day e ovviamente anche con l’Extra Million Day torna anche negli ultimi giorni della settimana, quelli all’insegna del relax. Il motivo è semplice. Il concorso a premi mette in palio fino a un milione di euro e nessuno vuole perdere l’opportunità di aggiudicarseli. Ecco perché anche oggi, sabato 11 maggio, si potrà giocare. Le modalità sono differenti. Si va da quella singola che ha il costo di un solo euro a quelle più complesse come quella sistemistica. L’importante è scegliere i propri numeri preferiti, con la speranza che compongano la combinazione estratta dall’urna.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti delle cinquine di oggi 10 maggio 2024

Se siete in spiaggia o in gita in montagna, ricordate che è possibile emettere le schedine sia in ricevitoria che online. È proprio attraverso questa seconda modalità che un fortunato giocatore nei giorni scorsi si è aggiudicato un milione di euro. Era per la precisione lo scorso 6 maggio. I numeri estratti sono stati 6, 19, 32, 42, 53: corrispondenti proprio alla sua giocata fatta comodamente da casa! C’è dunque speranza per tutti. Anche perché è la 285esima volta che ciò accade dal lancio del concorso. Chissà che anche quest’oggi qualche nostro lettore non riesca ad aggiungersi alla lista. Le possibilità sono in tal senso due. Una a ora di pranzo, con estrazione fissata alle 13.00, l’altra serale alle 20.30. Per cui pronti all’appuntamento, schedine alla mano e occhi aperti per scoprire se avete vinto o meno. Il sistema di controllo automatico presente sul sito ufficiale del concorso può essere un valido alleato.

MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 maggio 2024: le cinquine

LE COMBINAZIONI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 11 – 13 – 17 – 43 – 47

EXTRA MILLION DAY: 5 – 15 – 18 – 23 – 30

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











