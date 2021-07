Million Day numeri vincenti/ Scopri l’estrazione di oggi 1 luglio 2021

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DELL’1 LUGLIO 2021

Giugno è stato un mese particolarmente fortunato per gli scommettitori del Million Day e c’è grande curiosità di capire se luglio sarà altrettanto aureo. Alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 1 luglio 2021: Il Sussidiario vi proporrà la combinazione vincente a fondo pagina, ma potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 giugno 2021: i 5 numeri fortunati

L’ultima maxi-vincita è stata registrata esattamente due settimane fa: un amante del MillionDay si è assicurato il jackpot da 1 milione di euro grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro. Ricordiamo che in questi minuti, e fino alle ore 18.45, potrete compilare le ultime schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 29 giugno 2021

SCOPRI LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

Numeri ritardatari e numeri frequenti rappresentano le principali statistiche del Million Day, molti giocatori attingono da questi dati per compilare le ultime schedine in vista dell’estrazione delle 19.00. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 4, assente da 36 giorni, seguito a stretto giro di posta da 37 e 47, rispettivamente latitanti da 35 e 31 estrazioni. Non si hanno notizie di 38 e 49 da 28 e 22 concorsi, mentre 22 e 15 hanno un ritardo di 21 e 19 turni. Segnaliamo infine 48 (18 estrazioni), 17 (16 estrazioni) e 2 (15 estrazioni).

Million Day numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 giugno 2021: ecco i 5 numeri fortunati

Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso: il re della frequenza è l’1 con 46 estrazioni, seguito da tre numeri a 43 estrazioni: 21, 50 e 55. Altri tre numeri invece sono a 41 estrazioni: 16, 27 e 51. Segnaliamo infine la frequenza di 20 e 46, entrambi con 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA