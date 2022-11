Million Day, numeri vincenti/ Scopri l’estrazione di oggi 18 novembre 2022

MILLION DAY, LE ULTIME VITTORIE

Come ogni giorno cresce l’attesa per la nuova estrazione delle cinquine vincenti nei concorsi Million Day ed Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di qualche fortunato italiano fino ad 1 milioni di euro di premi. Alle ore 20:20 si chiuderà la possibilità di giocare la propria cinquina, mentre 10 minuti dopo, alle 20:30, verrà fatta l’estrazione. Nel corso di novembre sono già stati vinti entrambi i montepremi massimi, casualmente tutti e due il 13 novembre a Mazzano e a Quarto, ma non si può comunque escludere che la Dea Bendata decida di rendere la giornata migliore anche a qualcun’altro.

Giocare al Million Day è facilissimo ed ogni scommessa permetterà anche di accedere automaticamente e gratuitamente all’estrazione dell’Extra MillionDay. Per provare subito a vincere il milione di euro in palio basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, piazzando la propria scommessa al costo di solamente 1 euro. Si può anche decidere di puntare su più di una cinquina, sempre al costo di un euro, massimizzando le possibilità di vincita. Infine, per chi preferisse si può anche scegliere la giocata sistemistica, che prevede di puntare su un totale compreso tra 6 e 9 numeri, scegliendo poi con quale sistema elaborare la schedina.

COME GIOCARE E RISCATTARE LE VINCITE DEL MILLION DAY

Qualche nuovo giocatore del Million Day e dell’Extra MillionDay si potrebbe chiedere, ora, come fare a giocare, e non c’è nulla di più semplice anche in questo caso. Si potrà sia scegliere di giocare online, che di persona e questo influirà anche sul riscatto dell’eventuale vincita. Per piazzare la propria scommessa online si può accedere al sito ufficiale del Million Day, oppure si può scegliere anche di giocare con l’app My Lotteries. Invece, di persona ci si potrà recare in una qualsiasi ricevitoria Sisal abilitata.

Riscuotere i premi del Million Day e dell’Extra MillionDay è altrettanto semplice e dipende in parte dalla modalità con cui si è piazzata la scommessa. Tutte le vincite comprese fino ad un massimo di 543,48 euro possono essere riscosse in una qualsiasi ricevitoria sisal, sia che si sia giocato online che di persona. Tuttavia, per le cifre che arrivano fino a 10.500 ci si potrà recare esclusivamente nella ricevitoria in cui è stata piazzata la scommessa. Se fosse stata fatta online, invece, la cifra sarà erogata direttamente sul proprio conto di gioco. Infine, per le cifre superiori a 10.500, qualsiasi sia stata la modalità di gioco, possono essere riscattate solamente in uno sportello della banca Intesa San Paolo, oppure all’ufficio Premi che ha sede a Roma.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY OGGI 18 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

