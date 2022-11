Million Day, numeri vincenti/ Scopri l’estrazione di oggi, 19 novembre: le cinquine

MILLION DAY: RICCHI PREMI IN ARRIVO?

Cresce l’attesa per la nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, che come ogni giorno verrà fatta alle 20:30 e potrebbe portare nelle tasche di qualche fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro. Chi lo desidera, può giocare fino alle 20:20, mentre dalle 20:40 si potranno iniziare a piazzare la giocare per l’estrazione di domani. L’ultima vittoria milionaria registrata è avvenuta il 13 novembre con una scommessa piazzata da Quarto, in provincia di Napoli, e lo stesso giorno la Dea Bendata ha premiato anche un giocatore di Mazzano con il montepremi di 100mila euro in palio nell’Extra MillionDay.

Giocare al Million Day è veramente facilissimo e garantirà l’accesso automatico e gratuito all’estrazione Extra. Per piazzare una scommessa si potrà procedere in diversi modi, sia online che di persona. Nel primo caso basterà recarsi sul portale dedicato al gioco, accedendo e selezionando la propria cinquina, oppure si può anche scommettere con l’app dedicata, My Lotteries. Di persona, invece, bisogna recarsi nella ricevitoria sisal più vicina, il cui elenco può essere reperito facilmente online. Deciso come giocare, basterà poi scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, attendendo fino alle 20:30 per l’estrazione.

QUANTO SI PUÒ VINCERE AL MILLION DAY

La giocata singola del Million Day e dell’Extra Million Day non è l’unico modo in cui si può scommettere. Tutti i giocatori indecisi sulla cinquina su cui puntare, infatti, potranno optare anche per la giocata plurima con la quale si possono scegliere più cinquine, tutte al costo di 1 euro l’una. Similmente, chi volesse massimizzare le possibilità di vincita, potrà farlo attraverso la giocata sistemistica, con la quale si può puntare su un minimo di 6 ed un massimo di 9 numeri, scegliendo il sistema per elaborare l’eventuale vincita.

In palio nel Million Day, inoltre, non c’è solo il montepremi massimo da 1 milione di euro, ma degli ottimi premi saranno garantiti anche a chi indovina solamente parte della cinquina. Chi indovina 4 numeri si porta a casa 1.000 euro, che scendono a 50 nel caso i numeri siano 3 ed, ancora a 2 euro di consolazione a chi indovina solamente due numeri. Nell’Extra MillionDay, invece, il montepremi massimo è di 100 mila euro, mentre rimangono invariati i 1.000 per i 4 numeri indovinati. 100 euro, invece, attendono chi ne riesce a centrare 3, ed infine il premio di consolazione ammonta a 4 euro. Tutti questi, inoltre, devono ancora essere decurtati dell’8% al netto del prelievo.

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

