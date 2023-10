Million Day: numeri vincenti/ Scopri l’estrazione di oggi 6 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 6 OTTOBRE

Appuntamento quotidiano con il Million Day. Anche in questo venerdì 6 ottobre, riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra da un milione di euro? Si tratta del massimo montepremi in palio, come rivela lo stesso nome del gioco. Come ogni giorno, ci sono due concorsi ai quali i giocatori potranno partecipare per sperare di portare a casa un milione di euro: il primo è 13 mentre il secondo alle 20.30. L’obiettivo è quello di centrare i cinque numeri che regalerebbero la vittoria da un milione a chi li indovina tutti. Si tratta però di una delle tante categorie di vincita del gioco che invece regala la possibilità di portare a casa qualcosa già centrando due numeri.

Il premio aumenta con il crescere dei numeri indovinati. C’è poi anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, con un ulteriore euro. I numeri su cui puntare sono 5 e sono compresi tra l’ 1 e il 55 per entrambi i concorsi.

MILLION DAY, LE MAGGIORI VINCITE

Il Million Day permette di vincere fino a un milione di euro, due volte al giorno: sono infatti due i concorsi che permettono una doppia possibilità di vincita ai giocatori. Il premio più ambito è certamente quello da un milione ma non sempre i giocatori riescono a portarlo a casa. L’ultima volta che un giocatore è riuscito a centrare la vincita da un milione di euro è accaduto a Borgo Val di Taro (PR) lo scorso 16 settembre con l’estrazione serale. Il 14 settembre, sempre con un’estrazione delle 20.30, ha vinto un giocatore di Roma. Il 1 settembre sempre nella Capitale ma con una giocata online, ha centrato la vittoria un fortunato giocatore, questa volta con l’estrazione delle 13. Ad agosto invece solamente una vittoria, il 19, a Sirmione.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 11 – 12 – 25 – 33

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 21 – 28 – 43 – 51

