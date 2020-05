MILLION DAY/ Numeri vincenti venerdì 1 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Ci siamo, è tempo di verifiche: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, 1 maggio 2020, ed è il momento di andare a controllare le giocate per scoprire se possiamo eleggere il 103esimo vincitore milionario della storia del gioco. E’ possibile controllare la cinquina vincente a fondo pagina, in alternativa basta verificare la propria giocata visualizzando lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Chi azzecca i cinque numeri estratti si assicura 1 milione di euro, impresa tutt’altro che facile considerando che la probabilità di vincita è 1 su 3.478.761. Più raggiungibili i premi secondari, che comunque fanno gola agli amanti del Million Day: chi indovina quattro numeri si mette in saccoccia 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si porta a casa 100 euro, mentre chi becca appena due numeri si deve accontentare di 2 euro. Per oggi è tutto, appuntamento a domani per una nuova estrazione! (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

VEDIAMO SE OGGI CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE…

Continua anche oggi, giornata della Festa del lavoro, il Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti dell’1 maggio 2020. E’ trascorso più di un mese dall’ultima super vincita, registrata il 25 marzo 2020 a Pietra Ligure (provincia di Savona), e c’è grande curiosità di capire se incoroneremo oggi il 103esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. Fino alle ore 18.45 sarà possibile effettuare giocate, disponibili sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries: ancora nessuna possibilità di giocare in ricevitoria, a causa delle disposizioni intraprese per l’emergenza coronavirus. A fondo pagina potrete conoscere la cinquina vincente di oggi, ma è possibile seguire l’estrazione odierna in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Pubblicità

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle tipologie di giocata a disposizione. Parliamo dalla giocata base, ovvero dalla singola: bisogna selezionare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Un’altra tipologia di giocata è la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi spazio alla sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Qui occorre fare una distinzione tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 MAGGIO 2020

8 – 18 – 26 – 28 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA