Million Day/ Numeri vincenti venerdì 17 aprile 2020

Pubblicità

Million Day, è tutto pronto per una nuova estrazione: alle ore 19.00 conosceremo i numeri vincenti di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Chi sarà il 103esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica? Tra pochi minuti lo scopriremo, ma ricordiamo che è ancora possibile effettuare giocate fino alle ore 18.45: è possibile compilare scommesse tramite le piattaforme online e l’applicazione My Lotteries, mentre non sarà a disposizione l’opzione delle ricevitorie a causa dell’emergenza coronavirus. Sulla pagine de ilsussidiario.net potrete scoprire quale sarà la cinquina vincente, ma è inoltre possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ricordiamo che l’ultima vittoria del maxi jackpot risale al 25 marzo 2020, premiato un fortunato scommettitore residente a Pietra Ligure, provincia di Savona.

Pubblicità

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

C’è grande attesa per capire chi sarà il prossimo fortunato vincitore milionario del Million Day, ma c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse e andiamo a scoprire quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Come ormai ben sappiamo, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la giocata singola, ma è possibile anche optare per la giocata plurima o per la giocata sistemistica: la plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; la sistemistica permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e Ridotto (sviluppa una parte delle giocate singole).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 APRILE 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA