Siete pronti a scoprire quali sono i numeri vincenti della seconda estrazione di oggi, mercoledì 13 febbraio 2025, del Million Day? Ci riferiamo ovviamente alla giocata delle ore 20:30, quella che seguirà, a distanza esatta di sette ore, la prima estrazione dell’ora di pranzo, quella delle ore 13:00. Anche per la seconda tornata il meccanismo è sempre lo stesso: bisogna giocare cinque numeri, compresi dall’uno al 55, sperando siano quelli più fortunati di tutti.

In palio vi è un bel milione di euro, ma anche il premio da 100.000 euro qualora i vostri cinque numeri corrispondano a quelli denominati extra Million Day, di fatto una seconda possibilità di vincita. La prima cosa da fare è individuare cinque numeri che ci piacerebbe giocare, se per caso vi serve una mano vi diamo noi qualche dritta. Abbiamo infatti qui una cinquina pronta composta dal numero 2 e dal numero 13, che sta per 13 febbraio, appunto la data odierna. Ci aggiungiamo poi il 45, che è dato dalla somma fra 20 e 25, quindi il nove, che è invece è il risultato di 4+5. Per completare i cinque numeri scegliamo il 30. Di conseguenza la stringa da giocare sarà la seguente: 2, 9, 13, 30 e 45. Se per caso queste cifre vi stuzzicano correte a giocarle per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day.

