E’ un appuntamento fisso per tutti coloro che giocano del Million Day, e stiamo parlando della seconda estrazione di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, che arriva come sempre alle ore 20:30. Se giocare alle 13:00 può essere più complicato per coloro che lavorano, la seconda tornata serale è probabilmente più semplice: all’uscita dal lavoro, una fermata alla ricevitoria per giocare i propri numeri (si spera) vincenti, e poi dritti a casa in attesa appunto dell’estrazione.

Lo scopo, come vi ricordiamo sempre, è quello di trovare le due cinquine fortunate, o per lo meno, una delle due. Si tratta di dieci numeri in totale suddivisi in due diverse sequenze, entrambe comprese fra i numero 1 e 55. La prima, quella su cui puntano tutti, vale ben un milione di euro, mentre la seconda, quella degli extra Million Day, ha un valore sicuramente più contenuto, pari a 100.000 euro, ma in ogni caso parliamo di una cifra pazzesca, su cui chiunque vorrebbe mettere le proprie mani senza praticamente fare nulla in cambio. Che dite, perchè non tentare la fortuna? Provate e giocare e godetevi l’estrazione delle ore 20:30 di oggi del Million Day.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 9 – 23 – 27 – 45 – 55

Extra MillionDay 8 – 19 – 21 – 35 – 51