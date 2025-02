Siamo pronti anche oggi a giocare al Million Day. In questo giovedì 20 febbraio 2025 possiamo andare a vedere quali siano i primi numeri vincenti, quelli della prima estrazione odierna. Appuntamento quindi alle ore 13:00 e nel caso andasse male potremo rifarci per la giocata delle ore 20:30, ma ci pensiamo dopo. Ora concentriamoci sulla prima giocata e pensiamo ai cinque numeri da giocare (ma anche di più), in vista appunto delle ore 13:00.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 19 febbraio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Pronti a sfoderare i nostri classici consigli quotidiani a cominciare dal numero 7, quindi spazio al 20, poi il 33, il 41 e chiudiamo con l’ultimo numero disponibile, leggasi il 55 (ricordiamo infatti che si devono scegliere solo le cifre comprese dall’uno appunto al 55). Per la seconda cinquina ci rifacciamo, come facciamo spesso e volentieri, alla data di oggi, quindi andiamo con il numero due che indica il mese di febbraio, quindi il 19, il giorno di oggi, aggiungendoci poi il 20 e il 25 che stanno per l’anno 2025. Come quinto numero per completare la nostra stringa possiamo scegliere il 45, dato dalla somma fra 20 e 25 o eventualmente possiamo puntare sul 13, l’ora appunto dell’estrazione. Che dite, profumano di vittoria questi numeri? Non ci resta che scoprirlo a breve, visto che la prima giocata di oggi de Million Day sta per arrivare.

Million Day, numeri vincenti di oggi 19 febbraio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay