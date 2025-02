Avete giocato al Million Day delle ore 13:00 e siete rimasti a bocca asciutta? Nessun problema perchè come ogni giorno anche oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, sta per arrivare la seconda estrazione giornaliera, quella delle ore 20:30. E’ un appuntamento classico per chi conosce il gioco, forse una novità per tutti gli altri, ma in ogni caso tutti dovranno fare la stessa cosa, ovvero, giocare un minimo di cinque numeri, compresi fra l’1 e il 55, sperando ovviamente che siano quelli vincenti.

Quali giocare quindi? Proviamo a capirci qualcosa assieme, proponendovi i nostri numeri di oggi. Partiamo con una prima cinquina e scegliamo il numero 7, poi il 12, quindi il 15, il 21 e infine il 31. Per una seconda giocata, invece, puntiamo sul 9, il 13, il 17, e infine la coppia 40 e 50. Spazio ad un’ultima cinquina da giocare (ricordiamo che per ogni giocata basta un euro), precisamente i numero 1, 2, 23, 45 e infine 53. Se per caso queste tre cinquine vi sembrano interessanti, o magari non abbiate proprio idea di cosa giocarvi, allora correte in ricevitoria e provare a puntarci i vostri soldini per l’estrazione di oggi del Million Day delle ore 20:30.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: