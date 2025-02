Ultimo appuntamento della settimana, ma primo di questa domenica per Million Day, di nuovo protagonista insieme a Extra MillionDay con una nuova estrazione. Si parte con il primo concorso della giornata, che si tiene all’ora di pranzo, prima di ritrovarci per quello serale. Solo due giorni fa c’è stata una incredibile vincita da un milione di euro, facendo salire a 323 il conteggio dei premi milionari da quando è stato lanciato questo gioco.

Estrazione Million Day, oggi 2 febbraio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Ma stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale dello stesso, proprio un giorno prima era stata realizzata un’altra vincita di questo tipo, peraltro proprio in occasione dell’estrazione delle ore 13. E così pure c’è stata una vincita milionaria il 28 gennaio, quindi di fatto solo per un concorso abbiamo fallito la possibilità di avere tre estrazioni super fortunate di fila.

Million Day, numeri vincenti oggi 2 febbraio 2025/ Estrazione delle ore 13:00 con le doppie cinquine

Per quanto riguarda la vincita da un milione di euro del 30 gennaio, il colpo è stato centrato con una giocata effettuata ad Arona, in Piemonte, mentre quella del 28 gennaio è frutto di una schedina convalidata a Genzano di Roma. Ma non sono mancate le vincite anche per Extra MillionDay, basti pensare che il 29 gennaio ne è stata centrata una di 100mila euro a Verona.

Dunque, la fortuna gira con Million Day e potrebbe bussare alla vostra porta regalandovi una bella sorpresa. Attenzione, dunque, alle due combinazioni fortunate: la cinquina principale e quella che viene estratta successivamente per coloro che provano a tentare la fortuna una seconda volta, con la giocata opzionale, che in quanto tale non è obbligatoria.

Estrazione Million Day oggi 1 febbraio 2025/ Numeri vincenti delle 20:30, con le vincite Extra

SCOPRI I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day: 3 – 7 – 15 – 32 – 53

Extra MillionDay: 8 – 10 – 25 – 41 – 48