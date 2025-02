Siete pronti anche voi alla seconda estrazione di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, del Million Day? Se siete finiti su queste pagine immaginiamo che la risposta sia si, affermativo, e ci piace pensarvi con già le schedine in mano, pronti ad attendere l’ora fatidica, appunto le 20:30, quando poi andremo a chiudere questa nuova giornata di giocate del Million Day.

Chissà che fra di voi che ci state leggendo non vi sia anche il prossimo milionario d’Italia anche perché vincere al gioco dei cinque numeri é tutt’altro che impossibile, ma ciò non significa che sia facile. Dovrete infatti individuare i cinque fortunati, cinque numeri che vanno dall’uno al cinquantacinque e allora il gioco sarà fatto, sia che beccherete i Million Day del valore di un milione di euro, ma anche se individuerete i cinque extra che invece valgono “solamente” cento mila euro, non male in ogni caso: come si suol dire, si casca sempre in piedi. Bhe a questo punto vi lasciamo alla vostra estrazione del Million Day di oggi, 5 febbraio 2025, augurandovi un sacco di fortuna.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 8 – 17 – 37 – 41 – 42

Extra MillionDay: 11 – 20 – 34 – 47 – 53