Million Day/ Scopri i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 8 febbraio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI

Anche in questa giornata dell’8 febbraio, ci attendono due estrazioni del Million Day, concorso quotidiano che mette in palio fino a un milione di euro, come ci dice lo stesso nome del gioco. Si tratta infatti di un concorso quotidiano che offre premi importanti che partono da pochi euro, con soli due numeri indovinati, fino a salire e ad arrivare al premio a sei cifre, particolarmente succulento e dunque pronto a fare gola a tutti i giocatori che parteciperanno al gioco. Per farlo ci sono poche semplicissime regole: vanno scelti cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55, e poi su di essi va puntato proprio un euro. Ci sono poi regole aggiuntive che permettono di giocare in abbonamento o scegliendo vari tipi di giocate come quella semplice, plurima o sistemistica.

C’è poi anche un gioco aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, che permette di aggiungere ai premi già in palio per il concorso principale anche 100.000 euro. In questo caso sono sempre cinque i numeri da scegliere e sempre tra l’1 e il 55. Il gioco vedrà estratti cinque numeri differenti rispetto a quelli del gioco principale: infatti sono “scelti” dalla sorte sui 50 non vincenti. Le giocate quotidiane, per entrambi i concorsi, sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Un doppio appuntamento nel quale è possibile portare a casa premi importanti, con regole semplicissime: sarà per questo che i giocatori lo amano tanto? In attesa di scoprire i numeri di oggi, buona fortuna a tutti!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 12 – 30 – 49 – 53

EXTRA MILLION DAY: 7 – 13 – 17 – 21 – 41

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











