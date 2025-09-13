Scopriamo quali sono i numeri vincitori del Million Day di oggi, 13 settembre 2025: ecco i dieci numeri fortunati e le due cinquine delle ore 20:30

Dopo aver visto quali sono i numeri vincenti delle ore 13:00, siamo pronti a controllare le due cinquine fortunate del Million Day di questa sera, per l’estrazione delle ore 20:30. In questo venerdì 13 settembre 2025 che volge alla conclusione, e che apre il weekend, saranno tanti i nostri connazionali – fra cui molti nostri lettori – che tenteranno la fortuna giocando cinque numeri o i suoi multipli, quindi 10, 15, 20 ecc ecc, per provare appunto a portarsi a casa il milione di euro.

Su questa pagina vogliamo provare a segnalarvi, come facciamo spesso e volentieri, qualche numero da giocare, come ad esempio i numeri 5, 11, 24, 35 e 53. Spazio anche ad un’altra cinquina formata dai numeri della data odierna, di conseguenza scegliamo il 9, il 13, il 20, il 25 con l’aggiunta del 45 (somma fra 20 e 25) o del 5 (la differenza).

Un’altra cinquina potrebbe essere quella formata dai numeri 6, 12, 26, 39 e 50. Ricordatevi che ogni schedina o cinquina vi costerà due euro, di conseguenza pensate bene a quanto voleste investire nel gioco e spendete di conseguenza: come vi diciamo spesso e volentieri, non conta quante schedine giocate ma semplicemente se la fortuna ha voglia di baciare proprio voi. A volte bastano solo 5 numeri per vincere un milione di euro al Million Day.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 20:30

