MillionDay ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, venerdì 6 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultime ore prima dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, venerdì 6 gennaio 2023! Tra un dolcetto, un pezzo di carbone e un augurio da inviare su WhatsApp, si avvicina il momento del sorteggio e della possibile nomina di un nuovo vincitore milionario. Chiunque può partecipare all’estrazione, compilando la schedina in ricevitoria oppure online entro le 20.20. Alle 20.30 appuntamento con la scelta delle cinquine fortunate e poi dalle 20.30 sarà possibile tornare a scommettere in vista di domani.

Million Day, Numeri vincenti/ Estrazione di oggi 5 gennaio 2023: le cinquine

Intanto, per ingannare l’attesa può essere utile tenere allenato il cervello studiando le statistiche di gioco, per farsi un’idea di come si comportano i numeri. Iniziamo a vedere quali sono quelli sorteggiati più di frequenti nelle ultime cinquanta estrazioni del Million Day: il 48 e il 53 sono già stati protagonisti di 40 turni, il 26 è già comparso 41 volte, il 20 ha già accumulato 42 sorteggi e il 9 continua a dominare la classifica dall’alto delle sue 45 estrazioni. Passiamo quindi a esaminare i numeri frequenti dell’Extra MillionDay: qui incontriamo il 46 con 35 estrazioni, il 7 e il 22 che sono stati entrambi scelti per 36 serate, il 32 con le sue 37 comparse e il 5 con 38 sorteggi alle spalle.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 4 gennaio 2023: le cinquine

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Cresce l’attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, e per non annoiarci nel mentre possiamo curiosare anche tra le cifre ritardatarie del gioco. Si tratta di quei numeri che non compaiono nei sorteggi da molto tempo, spesso anche da alcuni mesi, e che potrebbero decidere di sorprendere gli scommettitori ritornando in gara. Potrebbero rappresentare tanto un azzardo quanto una possibile mossa interessante, a seconda della sensibilità del giocatore.

I numeri ritardatari del Million Day vedono, nella top five del gioco, la tripletta 31, 38 e 40, in cui tutti e tre hanno già accumulato rispettivamente 30 assenze, poi il 21 che manca all’appello da 37 serate e il 32 che ha disertato ormai 39 sorteggi. La classifica dei grandi assenti della variante di gioco Extra MillionDay vede invece: il 32 e il 39 con 24 assenze, il 34 che manca all’appello da 30 serate, il 38 con 35 assenze e il 4 che sfugge agli scommettitori da 42 turni.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 3 GENNAIO 2023/ I numeri vincenti

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA