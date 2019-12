Millionday/ Estrazione di oggi, 6 dicembre 2019: i numeri vincenti

MillionDAY non è solo un gioco: con la sua estrazione rappresenta un’altra occasione di vincita per gli appassionati di numeri e concorsi. Giocare per vincere un milione di euro è molto semplice: con un euro e scegliendo 5 numeri tra 1 e 55 compresi si può partecipare all’appuntamento odierno con la fortuna. Ci sono comunque diversi tipi di giocate, oltre a quella singola. C’è infatti anche quella plurima, che permette di inserire dentro la stessa schedina più giocate singole, ognuna delle quali è composta appunto da 5 numeri al costo di un euro. Le giocate plurime possono essere composte in ricevitoria, attraverso la schedina cartacea fino a 5 giocate in una schedina o a voce fino a 10 in uno scontrino con l’App Lotto, ma si possono fare fino a 10 giocate singole anche con una sola schedina digitale, mostrando la schermata con il QR-Code al ricevitore e quindi pagando in ricevitoria. Si può giocare online anche con conto gioco e su App Lotto. C’è anche la giocata sistemistica del MillionDAY, con cui scegliere da 6 a 9 e selezionare tra sistema Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole con i numeri selezionati, l’altro solo una parte, di conseguenza ha costi inferiori.

MILLIONDAY TORNA CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

Ad oggi sono 90 le vincite da un milione di euro distribuite in Italia da quando è stato lanciato MillionDAY. Ieri a Pisa e a Roma sono state realizzate due vincite da un milione di euro. Quella di Pisa è stata realizzata nella ricevitoria di Giulia Ghelardoni, l’altra in quella di Cristiano Boccanera. Se teniamo conto di tutte le vincite realizzate con MillionDAY dal giorno in cui è stato lanciato, questo gioco ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 218 milioni di euro, con 25.382 vincite da mille euro. Quanto si può vincere? Dipende dai numeri giocati. Prendiamo il caso di una schedina composta da 5 numeri: indovinandone 2 si vincono 2 euro, con 3 invece 50 euro, con quattro si sale a mille euro, quindi con 5 si arriva a un milione di euro. Aumentando i numeri crescono sensibilmente i premi intermedi: col 5 infatti si vince un milione e cinque euro, con 4 duemila e duecento euro, con 3 invece 156 euro e quindi otto euro con 2.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 6 DICEMBRE 2019

–

(I numeri vincenti del concorso del Millionday sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



