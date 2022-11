MillionDay/ Estrazione numeri fortunati oggi, martedì 29 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

È ormai imminente l’estrazione delle cinquine vincenti del MillionDay e dell’Extra MillionDay odierne, martedì 29 novembre 2022. Le scommesse resteranno aperte fino alle 20.20 di oggi, poi alle 20.30 con la consueta puntualità si svolgerà il sorteggio. Infine, dalle 20.35 gli scommettitori potranno tornare a puntare sulle proprie combinazioni, prendendo però parte all’estrazione di domani. Per rendere fruttuosa l’attesa, vediamo subito tutti i numeri frequenti del gioco per cercare di capire se continueranno a essere scelti o se invece cederanno il passo ad altre cifre.

I numeri che sono estratti più spesso nelle ultime 50 serate del MillionDay sono il 2 (40 presenze), il 30, parimerito con il 52 a 41 sorteggi, il 53 con 42 turni alle spalle e il 9, che ha già collezionato 45 presenze. Nella variante di gioco Extra MillionDay i grandi favoriti sono invece il 44 e il 46, entrambi con 31 presenze, il 5 e il 19 con 33 sorteggi e il 32, affezionato da 36 estrazioni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

I giocatori più esperti non possono mancare di sbirciare anche le statistiche dei numeri ritardatari, per cercare di capire quando torneranno a popolare l’estrazione serale. Nel MillionDay, i numeri di cui si sente più la mancanza sono l’8 (24 assenze), il 24 (25 estrazioni), il 7 (27 assenze), il 44 che latita da 33 serate e il 20 che non si fa pescare da 35 turni.

Nell’Extra MillionDay i grandi assenti sono il 24, che sfugge da 27 estrazioni, il 29 che ha collezionato 28 assenze, l’1 e il 31 che mancano all’appello da 40 serate e da ultimo il 12 che manca da più di un mese, e precisamente da 47 sorteggi.

