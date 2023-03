MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 1 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Sta per arrivare l’attesissimo momento dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, che inaugura un nuovo mese della caccia al milione. Per ingannare le ultime ore prima del sorteggio, è utile ricapitolare quali sono i numeri frequenti e quelli ritardatari che hanno caratterizzato le ultime estrazioni, così da trarre possibili ispirazioni per le vostre giocate.

Iniziamo analizzando i numeri frequenti, cioè quelli che sono comparsi più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni, del MillionDay: stiamo parlando del 34 con 40 presenze, della tripletta 26, 30 e 53 con 41 sorteggi e del 9, che si conferma in testa alla classifica con ben 47 estrazioni alle spalle. Andando invece a vedere che cosa succede tra le statistiche dell’Extra MillionDay, tra i grandi favoriti incontriamo a parimerito il 5, il 7, il 19 e il 22 con 42 presenze ciascuno, mentre la top five è dominata da 46 con 43 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Prima di analizzare i numeri ritardatari, ricordiamo che le scommesse sono aperte fino alle 20.20 di stasera, orario oltre il quale non sarà più possibile giocare per permettere l’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Cinque minuti dopo la caccia al milione riprenderà con le consuete regole in vista del sorteggio di domani.

Eccoci quindi con i numeri ritardatari del gioco. Nel MillionDay abbiamo il 46 che manca all’appello da 28 turni, il 33 con 29 assenze, il 31 che latita da 30 serate, il 4 che ha saltato le ultime 31 estrazioni e infine il 37, che si nasconde da ben 52 sorteggi. I grandi assente della variante di gioco Extra MillionDay sono invece il 2 con 26 assenze, il 15 e il 45 con 29 assenze ciascuno, il 32 che manca da altrettante serate, il 55 che ha già registrato 34 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 MARZO 2023

